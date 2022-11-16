«الإمارات للخدمات الصحية» تنظم المؤتمر الثامن لأفضل الممارسات

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المؤتمر الإقليمي الثامن لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، وممثلين عن منظمات دولية وجهات حكومية صحية، ومستشفيات في القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 250 موظفاً من أفراد الفريق الصحي.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن مبادرات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمنشآت الصحية المتميزة في الدولة والمنطقة والعالم، حيث شهد المؤتمر مشاركة متحدثين مختصين في مجال الاعتماد الدولي والجودة وسلامة المرضى، من مستشفيات معتمدة عالمياً في الشرق الأوسط.

وضمت أوراق العمل في المؤتمر مواضيع حيوية أثبتت أثرها الفاعل في تحسين الجودة وسلامة المرضى، منها «أفضل الممارسات في القيادة الداعمة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى»، و«أفضل الممارسات في تعزيز ودعم شراكة المرضى وعائلاتهم في وضع الأنظمة والسياسات الصحية والمبادرات التحسينية»، كما استعرض المؤتمر تجارب ناجحة في تطبيق المبادرات ذات الأثر المباشر على تحسين الأداء وتعزيز سلامة المرضى.