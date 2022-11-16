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«التثقيف الصحي بالشارقة» تستشرف آفاق الصحة الرقمية

«التثقيف الصحي بالشارقة» تستشرف آفاق الصحة الرقمية
17 نوفمبر 2022 01:48

الشارقة (الاتحاد)

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شهد مؤتمر «صحتي الدولي التاسع 2022»، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عقد جلسة حوارية حول مستقبل الصحة الرقمية وانعكاساتها على جودة الحياة الصحية في المجتمعات، قدمها نخبة من الأطباء والمختصين الصحيين من مختلف دول العالم، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي من المؤتمر أمس.
وتضمنت الجلسة الحوارية التي شهدت حضوراً لافتاً من أفراد المجتمع، وجاءت تحت عنوان «الصحة الرقمية ما لها وما عليها» خمس أوراق عمل علمية، استعرضت دور التكنولوجيا الرقمية في رسم معالم مستقبل الصحة، وأهمية العمل على تحقيق الاستثمار الأمثل من التحول الرقمي في دعم تنمية الصحة المستدامة للمجتمعات.
 

 

الشارقة
التثقيف الصحي
الصحة
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
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