خليفة بن طحنون  يواصل زياراته لأسر شهداء الوطن في أبوظبي

أبوظبي (وام)

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء زياراته لأسر وذوي الشهداء في إمارات الدولة، في إطار حملة تواصل التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء سنوياً، حيث شملت الجولة عدداً من أسر وذوي الشهداء في العاصمة أبوظبي.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال الزيارات، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأسر الشهداء وذويهم، حيث زار منزل ذوي الشهيد خليل المرزوقي، ومنزل ذوي الشهيد سيف المهيري، ومنزل ذوي الشهيد سليمان العبري، ومنزل ذوي الشهيد محمد الحامدي، ومنزل ذوي الشهيد شيبه العميمي في أبوظبي.

وتأتي حملة تواصل السنوية في إطار حرص مكتب شؤون أسر الشهداء على التواصل الدائم مع أسر وذوي شهداء الوطن في مختلف أرجاء الدولة، والوقوف على احتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم في مختلف المجالات.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص على متابعة احتياجات أسر الشهداء وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها، من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمضي قدماً في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.