نهيان بن مبارك: ملتزمون بقيمنا الإنسانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، جلسات «التحالف الدولي للتسامح» و«القمة العالمية للأديان» و«الطاولة المستديرة»، ضمن الأنشطة الدولية للمهرجان الوطني للتسامح، بمشاركات واسعة لقيادات عالمية من منظمات الأمم المتحدة، والأزهر والكنائس وقادة دينيين ومفكرين عالميين، وتنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين تحت شعار «متحدون بإنسانيتنا المشتركة»، في إطار احتفائها باليوم العالمي للتسامح، وبحضور عددٍ من القيادات الاتحادية والمحلية، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته الافتتاحية، عن ترحيبه بكافة المشاركين في المهرجان الوطني للتسامح في أبوظبي، مؤكداً اعتزازه بأن يشارك الحضور من القامات العالمية الفكرية والدينية، إطلاق مؤتمر قمة الأديان ومؤتمر قمة التحالف العالمي للتسامح، وهما منتديان مهمان لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن القاعة تضم مفكرين عالميين وقادة تسامح عالميين، جاؤوا من بقاع العالم لنفكر معاً في السمات التي تزيد من قدرتنا الجماعية، كأفراد ومجتمعات، على إحداث فرق إيجابي في العالم، شكراً لوجودكم معنا اليوم.

وقال معاليه: «يصادف يومنا هذا اليوم العالمي للتسامح، وهو يوم مهم، يُذكّر العالم بالأهمية المتزايدة للتفاهم العالمي واحترام الحياة البشرية، وكثيراً ما نسمع عن الصراعات العرقية والدينية والثقافية والوطنية، ونشهد صعود القوميات وخطابات الانقسام، حتى في الدول التي يُعتقد أنها الأكثر أماناً في العالم، وهذا هو السلوك غير المتسامح الذي يهدد بإضعاف نسيج الحياة المشتركة التي هي ضرورية لنا كبشر، في رأيي، أن اجتماعاتنا اليوم وغداً ستحتضن رؤية متجددة تؤكد أن التفكير الجماعي والعمل الجماعي هما السبيل لمجتمع عالمي يسوده السلام والرخاء».

وتابع معاليه: «في هذا اليوم العالمي للتسامح، وبصفتي وزيراً للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإني أعبر فخري بما وصلت إليه الإمارات في مجال التسامح، وهو ما يتخطى - بكثير - مجرد القبول السلبي للآخرين، ونحن ندين بالفضل لقادتنا في حكمتهم وبُعد نظرهم في هذا الصدد، حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التزامه الدائم بالقيم الإنسانية العالمية، والعدالة وسيادة القانون، والتعايش السلمي للجميع، ويدرك صاحب السمو رئيس الدولة الضرورة الأخلاقية لتعزيز ثقافة عالمية من المعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام، ويراها ضرورية من أجل مستقبل هذا العالم».

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن «اجتماعنا اليوم وغداً هو في الواقع إعلان عن شعورنا بالفخر بأن نكون جزءاً من تلك الثقافة العالمية، ويشرفنا أن نعمل معاً لنشر التسامح ومكافحة التعصب في العالم، كما يشرفنا أن نعلن جميعاً عن التزامنا باحترام التنوع بجميع أشكاله، والالتزام بالعمل متجاوزين حدود الثقافات والأديان لتحقيق عالم آمن ومأمون وسلمي ومزدهر».

وأوضح معاليه أن ما تقدمه هذه الاجتماعات السنوية لقمة الأديان والتحالف العالمي للتسامح من فرصة للتفكير العميق في العلاقة بين المعتقدات الدينية وممارسة التسامح، مهم للغاية لنا جميعاً، وأنه بصفته وزيراً للتسامح والتعايش، مهموم شخصياً بهذه القضية، مؤكداً إيمانه الراسخ بأن المعتقدات الدينية تمثل قوة إيجابية تساعد البشر على العيش في سلام ووئام في سعيهم لتحقيق ذواتهم، فالدين ينمي الشعور بالواجب والمسؤولية لدى أتباعه، ليصبحوا جزءاً من المجتمع، ويشاركوا في تطوره وتقدمه.. فتعاليم الدين تطالب دائماً بالتسامح والتعاطف في التعامل مع الآخرين، وأن نقدرهم من خلال أفعالهم، وليس من خلال جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو ثقافتهم، فتعاليم الدين تفرض على الجميع قاعدة ذهبية في التعامل مع الآخرين هي «حب لأخيك ما تحب لنفسك»، مؤكداً أن الدين يُثري الحياة، ويسمح بعالم يوجه فيه التسامح والرحمة سلوك البشر.

وقال معاليه: «نحن نعيش في عالم اختفت فيه الحدود، وساده التواصل والاعتماد المتبادل، وتسببت التطورات العالمية في خلق صراعات وأزمات ثقة، في القيم والمؤسسات التي تشكل معالم العالم الحديث، ولمن يتساءلون عما إذا كان في مقدورنا مواجهة هذه التحديات؟ أؤكد لهم أن الاستقرار والازدهار العالميين يبدآن بتحالفات ودية تستند إلى القيم الإنسانية المشتركة بين جميع الأديان والمعتقدات، كما يتضح من سعينا هنا اليوم، فالقيم والمبادئ التي نتحلى بها كبشر تجعلنا نعترف بما يجمعنا من قيم ومبادئ مشتركة، وبأنه من خلال التعاون مع شركائنا المحليين والعالميين، يمكننا تطوير سبل مشتركة لتعزيز هذه القيم، وهي عملية يمكن أن تتشكل في إطار تأسيس التحالف العالمي للتسامح، وسيدعم ذلك التحالف التزامنا برفع راية السلام والحفاظ على الكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم».

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالرغبة الصادقة لدى كافة القيادات الفكرية والدينية المشاركة بالتحالف لإنجاز المهمة الأصعب، والمتمثلة في سد الفجوات الحتمية بين الاختلافات البشرية العديدة، بحيث يكون ما نراه أولاً في الآخرين هو ما نشترك فيه معهم، مؤكداً أن احتضان المتسامح للتنوع العالمي يشجع على التعاطف والتراحم اللازمين للتفاهم والتعاون، سترشد الجميع معتقداتهم وقناعاتهم وخبراتهم المختلفة في المناقشات المنتظرة، والتي لا تعرقلها الاختلافات المتأصلة في أي حوار دولي، داعياً الجميع للمضي قدماً بروح التعايش والأخوة الإنسانية، معبراً عن أمله في أن تؤدي المناقشات المكثفة اليوم وغداً إلى بيان مشترك من النوع الذي يظهر على الشاشة ويوزع عليكم.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: «أشكركم على تصميمكم على العمل على وضع استراتيجيات جديدة لإفساح المجال للتسامح والأخوة الإنسانية لحل التحديات العالمية الكبرى التي تواجه إنسانيتنا ذاتها. وإنني أطمح، وآمل أن تكونوا كذلك، في أن تسهم هذه الاجتماعات ونتائجها في تحسين العلاقات الإنسانية العالمية والأخوة البشرية».

تجربة رائدة

أشادت القيادات الدينية والفكرية العالمية المشاركة بالتحالف العالمي للتسامح بالجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية، مؤكدين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تملك حالياً تجربة رائدة في مجال التسامح والأخوة الإنسانية، وهي تجربة يعززها واقع يعيش فيه المجتمع الإماراتي الذي يضم 200 جنسية مختلفة، كما تؤكده الجهود المخلصة للدولة على الصعيد الدولي، مشيدين بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المخلصة والتي بفضلها تحول التحالف العالمي للتسامح من مجرد فكرة إلى واقع يعيشه الجميع، ويمكن أن يكون له أبلغ الأثر في المستقبل.

فرصة جيدة

أكدت أمينة جي محمد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن انعقاد الدورة الثانية من التحالف العالمي للتسامح على أرض الإمارات، يمثل فرصة جيدة للتشاور والحوار بين قادة الأديان المختلفة من أجل البحث عن المشتركات التي تمكن الإنسانية من العيش في سلام وأمان والتخطيط لغد أفضل، بعيداً عن التعصب الأعمى والعنف والكراهية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به معالي الشيخ نهيان بن مبارك في تعزيز هذه القيم السامية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضافت أن الإمارات وقيادتها الرشيدة سبق أن احتضنت توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، بحضور قداسة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في إطار جهودها لدعم وتعزيز هذه القيم الإنسانية والتعايش والسلام بين الشعوب حول العالم، وهي جهود مقدرة، وتمثل التوجه العام لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها.

بناء الجسور

قال أداما ديانج المستشار الخاص لمجلس حكماء المسلمين، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة: يشرفني أن أكون متحدثاً في التحالف العالمي للتسامح لهذا العام، وهو حدث يهدف إلى بناء الجسور بين الناس من مختلف الأديان والمعتقدات والخلفيات وتسليط الضوء على إنسانيتنا المشتركة بدلاً من اختلافاتنا. ونحن جميعاً ممتنون للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الدائم للقيم الإنسانية السامية وفي القلب منها التسامح والتعايش والسلام بين دول وشعوب العالم، مشيداً بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك في دعم جهود هذا التحالف العالمي ودوره في تعزيز قدرات التحالف ليتحول ما نخرج به من توصيات إلى فعل على الأرض يشعر به الإنسان في كل مكان.