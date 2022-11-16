محمد مطر الكعبي: التسامح والتعايش والسلام نهج أصيل للإمارات

أبوظبي (وام)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن التسامح والتعايش والسلام نهج أصيل لدولة الإمارات وثقافة متجذرة في مجتمعنا مستمدة من عقيدتنا ودستور دولتنا الذي وضعه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - رجل السلام، وإخوانه الحكام..

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة سارت على هذا النهج في إشاعة التسامح والمودة، بإطلاق المبادرات ورعاية المؤتمرات وإنشاء المؤسسات الداعمة للسلم العالمي مما جعل من أبوظبي عاصمة للتسامح وقعت فيها وثيقة الأخوة الإنسانية وتنعقد فيها المؤتمرات وتنطلق منها القوافل العالمية والإقليمية الداعمة للقيم الحضارية والإنسانية وللعيش الكريم وكرامة الإنسان ومحبة الآخرين وبناء الأوطان.