شيخة المنصوري: الإمارات تقود مسيرة الإنسانية والتسامح

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال العالم ومؤسسات الدولة الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من شهر نوفمبر من كل عام، حيث يعد التسامح قيمة إنسانية عظيمة لا تقوم الدول والحضارات بدونها، فيما تشكل قيمة التسامح بحد ذاتها ركيزة من ركائز المؤسسة ومحوراً هاماً من رؤيتها ورسالتها التي تقوم عليها منذ تأسيسها.

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة: «إن احتفاء المؤسسة مع جميع مؤسسات الدولة باليوم العالمي للتسامح يأتي ترجمة لجهود المؤسسة وإيماناً منها بأهداف وقيم التسامح، حيث نعتبره فرصة مواتية لإبراز النهج الإماراتي أمام المجتمعات، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على النموذج الحي الذي يكرس قيم التسامح والتعايش والتنوع الثقافي، بما يعكس تآلف الشعوب بين أكثر من 200 جنسية تعمل وتتعايش في أحضان الدولة، التي باتت وجهة لجميع الأفراد ومن مختلف أنحاء العالم، لما توفره من أمن وأمان وتسامح في ظل القيادة الرشيدة».

وأضافت أن هذه المناسبة تدفعنا جميعاً إلى رفع وتيرة العمل المشترك عبر قنوات التعاون، وبذل مزيد من الجهود لتكريس هذه القيمة المتأصلة في المجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن المؤسسة تحرص في هذه المناسبة وغيرها على إطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة التي تبرز الصورة المشرقة لدولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.