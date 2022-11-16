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مُلتقى شرطة دبي يناقش أثر قيم التسامح على الإنسان والأسرة

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، افتتح اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، بحضور اللواء علي أحمد غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، فعاليات مُلتقى التسامح الذي نظمته الإدارة العامة للدعم اللوجستي في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية والضباط والموظفين. وناقش الملتقى الذي يأتي تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح، أثر قيم التسامح في نفس الإنسان وأسرته، وعلى مكان العمل والمجتمع ككل.
وألقى سعادة اللواء أحمد رفيع كلمة افتتاح الملتقى، والتي قال فيها: «إن اليوم العالمي للتسامح هو يوم لاحترام جميع ثقافات وتقاليد ومعتقدات الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب، وهو مناسبة سنوية تحتفل بها الأمم، والمجتمعات، والشعوب من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية».
وأضاف: «إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير، وللصفات الإنسانية لدينا، ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح، وحرية الفكر والضمير، وهو ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضاً».

شرطة دبي
عبد الله خليفة المري
ملتقى التسامح
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