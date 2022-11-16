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شرطة أبوظبي تحتفل بـ«اليوم العالمي للتسامح»

شرطة أبوظبي تحتفل بـ«اليوم العالمي للتسامح»
17 نوفمبر 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمنت شرطة أبوظبي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة لأسمى صور التسامح والقيم الإنسانية السمحة للتعايش السلمي في احتفاليتها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر سنويًا، ضمن اهتمامها بترسيخ قيم التسامح بين أفراد المجتمع.
ونفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ولجنة الأدباء والقراءة ورشة حول تعزيز منهجية زايد في التسامح.
واستهدفت مبادرة سفراء السعادة بقطاع أمن المجتمع بعنوان: «التسامح ثقافة إنسانية»، الفئة الخدمية بالقطاع، ونشر قيم التسامح والتعايش المجتمعي وتقبل الآخر وجعل التسامح نهجاً وأسلوب حياة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وتعميق سياسات الدولة الرامية لجعل التسامح فكرًا ونهجًا وأسلوب حياة.

شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للتسامح
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