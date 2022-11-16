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الإمارات

مشاركة مميزة للشركات الإماراتية الناشئة في الكونغرس العالمي للإعلام

جناح ستراتيجيكو (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:47

منى الحمودي (أبوظبي)

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 أثبتت الشركات الإماراتية الناشئة العاملة في مجال الإعلام والاتصال، تميزها على مستوى كبرى الشركات العالمية والمحلية المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر قنوات تصميم مستقبل الإعلام في دولة الإمارات عن طريق تحفيز القدرات والخبرات الإماراتية، واستقطابهم للمشاركة في صناعة محتوى الإعلام في الدولة.
وتشارك شركة «ستراتيجيكو» في الكونغرس العالمي للإعلام من خلال منصة للتعريف بخدمات الشركة الرائدة في مجال الرصد الإعلامي.
وقالت آمنة السعدي، رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال: تعتبر «ستراتيجيكو» أول شركة إماراتية رائدة في عالم الاتصال الاستراتيجي الذي يعتمد على البيانات الضخمة Big Data وتحليلها ومن ثم تحويلها إلى محتوى متعدد الأنواع وتطبيقات ومنصات رقمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدمج بين الذكاء الصناعي والعوالم الافتراضية مع الإعلام الجديد والمتنوع. 
ولفتت إلى أن «ستراتيجيكو» تأسست منذ خمس سنوات، ويقودها فريق إماراتي متعدد الخبرات والتخصصات القائمة على الاتصال الاستراتيجي وأنواعه المختلفة المرتبطة بتحليل البيانات الضخمة وما يتفرع عن ذلك من التميز والإبداع في المجالات الرقمية الإعلامية والتفاعل الرقمي والعلاقات العامة، ووضع استراتيجيات التطوير الرقمي والاتصالي.
واستعرضت شركة «روبوآدس» روبوتات مصنعة في دولة الإمارات، وهي من أقوى الأدوات في مشهد الإعلان الرقمي للافتات، وذلك بفضل القدرة الفريدة على جذب الانتباه والتفاعل مع الجماهير المستهدفة. ويمكن استخدام الروبوت في فعاليات الشركات والمؤتمرات ومراكز التسوق وإطلاق المنتجات والأماكن العامة المزدحمة والمعارض التجارية، من خلال التنقل بشكل مستقل تماماً، حيث تتفاعل الروبوتات المحمولة مع الأهداف الصحيحة في الوقت المناسب.

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