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مركز جامع الشيخ زايد الكبير يشارك في الكونغرس العالمي للإعلام

جانب من مشاركة المركز (وام)
17 نوفمبر 2022 01:47

أبوظبي (وام)

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يشارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير في فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام في إطار دأبه على تعزيز الحضور الفاعل للمركز في المحافل الإعلامية، ودوره في رفد النشاط الثقافي في الإمارة ودولة الإمارات، وإطلاع العالم على أحد أكبر معالمها الثقافية ورسالتها الداعية للسلام، من خلال إبراز الجامع وما انفرد به عن غيره من دور العبادة في العالم، وإطلاعهم كذلك على رسالته الحضارية الداعية للتقارب الثقافي والمنبثقة من رؤية مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القيادة الرشيدة في مد جسور التواصل الحضاري، وتعزيز مكانته لكونه مقصداً ثقافياً عالمياً، ومعلماً يبرز ثراء العمارة الإسلامية وما انفردت به من تنوع وشمول، كما تستهدف مشاركة المركز اطّلاعهم على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، حيث تستضيف فعاليات المؤتمر أكثر من 193 شركة متخصصة في قطاع الإعلام و450 جهة إعلامية عالمية.
ويطلع المركز الحضور على رسالة الجامع الحضارية وما يزخر به من جماليات العمارة الإسلامية، من خلال عرض مجسم الجامع، كما يطلعهم على دوره في رفد الحركة الثقافية من خلال عرض عدد من إصدارات المركز، وشاشة تعرض السلاسل الثقافية التي نشرها المركز عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. ويقدم اختصاصيو الجولات الثقافية لدى المركز شرحاً لما يعرضه الجناح لضيوف المؤتمر والمشاركين من مختلف دول العالم، كما يطلعهم على عدد من إصدارات المركز وما تضم مكتبته المتخصصة من محتوى ثري وقيم متخصصة في علوم الحضارة الإسلامية وفنونها.
يشار إلى أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير تعاون مع لجنة الكونغرس العالمي للإعلام، لاستضافة الوفود المشاركة في الفعاليات ضمن برنامج خاص ومتكامل في رحاب الجامع، لاطلاعهم عن كثب على رسالة الجامع ورؤيته.

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