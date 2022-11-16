الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اتفاقية تعاون بين «المكتب الإعلامي للفجيرة» و«تريندز»

جمال آدم ومحمد عبدالله العلي عقب التوقيع (وام)
17 نوفمبر 2022 01:47

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

وقّع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون مشترك تخدم المجالات الإعلامية والبحثية، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تم التوقيع في جناح المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، المشارك في فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر، والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم.
وقّع الاتفاقية عن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة جمال آدم، مدير المكتب، وعن مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجانبين.
وقال جمال آدم: إن التعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة و«تريندز» يؤسس لعلاقات متميزة بين الطرفين، ويوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لدى الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مثمناً جهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية والعلمية، مشيراً إلى أن سمعة تريندز وجهوده لنشر المعرفة التي تستشرف المستقبل، شكلت حافزاً مهماً لتوقيع هذه الاتفاقية، كما أن إصداراته ودراساته تتسم بالموضوعية والمنهجية العلمية، ومن شأنها تعزيز المعرفة الشاملة.
ورحب جمال آدم بالتعاون مع «مركز تريندز» بما يخدم الأهداف المشتركة وصُناع القرار والمجتمع، وبما يدعم حركة البحث العلمي، وتحقيق فهم أعمق لمختلف القضايا الإقليمية والعالمية وتناولها من منظور شامل.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالله العلي إن الاتفاقية مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، جاءت في إطار استراتيجية «تريندز» لتعزيز التعاون والشراكات البحثية والعلمية مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأشاد بجهود المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة المتميزة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم.

 

الفجيرة
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©