ورش متخصصة في «كونغرس الإعلام» تبحث الارتقاء بالمحتوى

أبوظبي (وام)

تشهد ورش العمل المصاحبة للكونغرس العالمي للإعلام إقبالاً كبيراً من المشاركين في هذا الحدث المهم لاكتساب المهارات، والتعرف على التطورات الإعلامية كافة على المستويين المهني والتكنولوجي. وأكد المشاركون في هذه الورش أهمية ما تقدمه من عناوين تهم العاملين في المجال الإعلامي، وتهدف إلى توحيد رؤى قطاع الإعلام بأكمله بهدف تبادل الأفكار الرائدة والحلول المتطورة التي ترسم ملامح القطاع المستقبلية.

وقال إبراهيم بن سيف العزري، مدير عام، رئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية، إن اختيار عناوين الورش تم بعناية فائقة، مشيراً إلى أن ورش العمل بحثت التطورات الإعلامية كافة على مستوى المحتوى وعلى مستوى التكنولوجيا. وأشار العزري إلى أن الخبرات الموجودة في قاعات الورش تثري خبرات المشاركين في الكونغرس، وتعزز من معلوماتهم في كل ما يساعدهم على تطوير عملهم، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على هذه الورش هو دليل نجاح الكونغرس العالمي للإعلام. من جهته، قال خليل الحضرمي من وكالة الأنباء الموريتانية «إن ورش العمل إضافة لنا كمبتدئين في مجال الإعلام وخطوط عريضة يجب أن نبدأ بها في عملنا، كما تعرفت خلال هذه الورش على كيفية حماية المصادر وعلى الزوايا التي يجب تناولها في التقارير الصحفية».

بدورها، قالت نهى عمر من «سكاي نيوز»: «نشارك في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، من خلال تقديم عدد من ورش العمل، ومنها الصحافة الرقمية وكل ما يتطلبه الأمر في النجاح في الصحافة الرقمية، باعتبارها مستقبل الصحافة بشكل عام».

يذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام يستضيف على مدار 3 أيام تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام»، مجموعة من ورش العمل المتخصصة الهادفة إلى توحيد رؤى قطاع الإعلام بأكمله بهدف تبادل الأفكار الرائدة والحلول المتطورة التي ترسم ملامح القطاع المستقبلية.

كما يوفر منصةً فريدة تسلط الضوء على دور الإعلام في الشرق الأوسط، وتدفع بتطور القطاع من خلال الوصول إلى الجماهير العالمية، ودعم تحقيق الرؤى المبتكرة، وتأسيس علاقات التعاون. وتوفر ورش العمل منصة مثالية للصحفيين وشركات التكنولوجيا.