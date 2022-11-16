إطلاق موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت»

أبوظبي (وام)

شهدت فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في دورته الأولى الإعلان عن إطلاق موقع Arabian Gulf Business Insight (AGBI.com) الإلكتروني الجديد والمخصص لتغطية الأحداث والاتجاهات الاقتصادية والتجارية في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. AGBI لها مكاتب في لندن ودبي وشبكة من الصحفيين والمستقلين والإعلاميين الذين يقدمون وجهات نظر جديدة حول الفرص والقضايا عبر هذا المشهد التجاري المتطور، ومملوكة لشركة Link Media Corporation Limited، وهي شركة جديدة مقرها لندن. وقال السيد الهاشمي: «سيقدم موقع AGBI.com أفضل تعليق باللغة الإنجليزية على عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». بالإضافة إلى موقع AGBI.com أطلقت Link Media مؤخراً موقع Hyphen (Hyphenonline.com)، وهو موقع إلكتروني يقدم الأخبار والميزات وتغطية أسلوب الحياة للمجتمعات الإسلامية الراسخة والجديدة في المملكة المتحدة وأوروبا.