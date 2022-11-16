«جاهز».. لتمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل

دبي (الاتحاد)

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «جاهز»، التي اعتمدها مؤخراً، مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تهدف لتعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل وترفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء نموذج حكومي مستقبلي رائد على مستوى العالم، وتعزيز الأداء والإنتاجية والكفاءة والجاهزية المستقبلية لدولة الإمارات.

وتمثل «جاهز» التي تم تصميمها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نموذجاً جديداً للعمل الحكومي يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل من خلال تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات المستقبلية الأفضل عالمياً، في مبادرة تغطي كافة موظفي الحكومة الاتحادية، وتسعى لتجسيد توجهات القيادة لتمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل وصناعته.

وتوفر منصة «جاهز» الرقمية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، 4 مجموعات مهارات مستقبلية تضم 20 مهارة للمستقبل يتم استكمالها خلال عام. وتشمل مجموعة المهارات الرئيسة: المهارات الرقمية، ومهارات 10X لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد. وتشمل المنصة محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، ويحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية. وتضم المنصة 15 شريكاً استراتيجياً من نخبة الجهات الحكومية والشركات العالمية، يقدمون محتوى متخصصاً عملياً ومرناً عبر المنصة الذكية لمبادرة جاهز، يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية من خلال مسارين مخصصين لبناء مهارات المستقبل، يركز الأول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية، ويبني الثاني مهارات المستقبل للموظفين الحكوميين في المستويات الوظيفية الأخرى.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مبادرة «جاهز» تهدف لتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل وتمكين الكوادر الحكومية في فريق عمل حكومة دولة الإمارات بأهم مهارات المستقبل، وتجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية، وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن بناء المستقبل يبدأ الآن، وأن الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائداً على مستقبلنا. وأضافت الرومي أن العالم يشهد متغيرات متسارعة وأن تنافسية الحكومات تعتمد على تمكين كوادرها بالمهارات المستقبلية، وتعزيز فهمهم للمواضيع والقطاعات الجديدة والناشئة التي تؤثر على مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات، مشيرة إلى أن العديد من حكومات العالم الرائدة حول العالم تبنت مؤخراً برامج واسعة ومكثفة لبناء مهارات المستقبل لكوادرها ومواهبها الحكومية للمحافظة على تنافسيتها وضمان جاهزيتها للمستقبل.

وأشارت إلى أن منصة «جاهز» تسعى لدعم جهود حكومة دولة الإمارات في تنفيذ منهجية العمل الحكومية الجديدة، عبر تمكين المواهب الحكومية من تصميم وتنفيذ المشاريع التحولية، وتعزيز قدراتهم بأحدث وأفضل مهارات المستقبل، والارتقاء بدورهم في تصميم المستقبل وصناعته، من خلال محتوى متخصص عملي ومرن، تقدمه قيادات حكومية وطنية متميزة، إضافة إلى 15 جهة حكومية وخاصة وطنية وعالمية، تسهم بخبراتها وتجاربها، في إثراء المنصة الرقمية.

مشاريع تحولية

قالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إن «جاهز» تمثل منصة رقمية ذكية توفر لموظفي حكومة دولة الإمارات المرونة والفرص لرفع مستوى مهاراتهم واكتساب مهارات مستقبلية جديدة.

وأضافت أن المبادرة تمثل واحداً من المشاريع الحكومية التحولية التي تقودها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضمن جهودها لتجسيد توجيهات القيادة بإطلاق وتنفيذ المشاريع التحولية الكبرى الهادفة لتحقيق إنجازات نوعية في أطر زمنية محددة، مؤكدة أن هذا المشروع يهدف لبناء مهارات المستقبل للكوادر الحكومية في 20 مهارة مستقبلية خلال عام من إطلاقه.

وأشارت إلى أن «جاهز» هي نموذج حكومي جديد لتعزيز المهارات المستقبلية للمواهب الحكومية وضمان جاهزيتها، عبر تمكين رأس المال البشري الحكومي، وتزويده بالمعرفة، وتعزيز قدرته على الابتكار، لتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يعزز أداء حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها، وينعكس إيجاباً على المجتمع.