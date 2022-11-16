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الإمارات

عمر العلماء يؤكد أهمية تمكين الشباب

عمر العلماء خلال اللقاء (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

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اطلع أعضاء النسخة الثانية من «برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، والمهارات المستقبلية لتمكين الشباب العربي بقدرات البرمجة وفرصها. جاء ذلك، عقب توقيع المركز الذي ينظم البرنامج بمشاركة 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكبرى مؤسسات ومنصات التكنولوجيا العالمية، شراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي لتدريب وتمكين الشباب العربي المتميز وربطهم بفرص المستقبل الرقمي ولغات وأدوات البرمجة والتطبيقات المتطورة في اقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية.
وقّع اتفاقية التعاون معالي  عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد،  ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي.والتقى معالي العلماء منتسبي الدفعة الثانية من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استمعوا منه إلى شرح حول الفرص النوعية الواعدة التي ستوفرها المهارات التخصصية التي يمتلكها الشباب مستقبلاً، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والصاعدة.
وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتبنى التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لاستكشاف فرص جديدة وإيجاد أفضل الحلول للتحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

 

 

 

 

عمر العلماء
تمكين الشباب
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