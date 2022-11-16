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بلدية أبوظبي تنظم ورشة تدريبية لطلبة جامعة زايد

بلدية أبوظبي تنظم ورشة تدريبية لطلبة جامعة زايد
17 نوفمبر 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع الأراضي والعقارات ورشة عمل تدريبية استهدفت رفع مستوى الوعي بالقطاع العقاري لدى عدد من طلبة جامعة زايد، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات التعليمية المرموقة لترسيخ الثقافة العقارية لدى الطلبة.
وتمحورت الورشة التدريبية حول تعريف الطلبة بالاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بقطاع العقارات في إمارة أبوظبي، وكيفية رفع التنافسية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان حقوق المستثمرين، وجذب استثمارات دول العالم إلى إمارة أبوظبي، وتعريفهم بقانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم 3 لسنة 2015.

بلدية أبوظبي
جامعة زايد
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