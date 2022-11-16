بدء تقييم منتسبي «خبراء مكافحة الاتجار بالبشر»

دبي (الاتحاد)

باشر برنامج «إعداد المدربين وتكوين الخبراء الوطنين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر» ضمن فعاليات أسبوعه الثالث، في تقييم 24 منتسباً من الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين، وعُمان، والأردن، وذلك بحضور العميد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار في البشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد محمد عتيق ثاني عبدالله مدير ادارة مراكز التدريب في الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي.

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال: إن تقييم المنتسبين يأتي في ضمن متطلبات اجتياز برنامج «إعداد المدربين وتكوين الخبراء الوطنين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي يتضمن امتحاناً تحريرياً وعرضاً تقيمياً للمعارف والمعلومات والخبرات المكتسبة.

وأوضح العميد الجمال، أن البرنامج الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن دورته الثانية، يضم المُتفوقين من أوائل خريجي برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار البشر» الهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحايا هذه الجريمة المُنظمة العابرة للحدود. وبين أن البرنامج صممت الأمم المتحدة محتوياته، ويعتبر برنامجاً تدريبياً دولياً يتم من خلاله تأهيل كوادر مُتخصصة في إعداد مدربين عن الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن جميع الخريجين من البرنامج سيحصلون على شهادة مُعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد العميد الجمال أن البرنامج يهدف إلى تزويد المُتدربين بالمعلومات العلمية والقوانين والمهارات الضرورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير وإكساب المتدربين مهارات التدريب، وأفضل الوسائل والتقنيات في مجال التدريب، وإطلاع المُتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التدريب المستخدمة في جرائم الاتجار بالبشر.

تجربة متميزة

أكد العميد محمد عتيق ثاني عبدالله أن تجربة إعداد المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة من التجارب المميزة في شرطة دبي، ولها انعكاسات على المستوى الدولي ضمن دور دولة الامارات في مكافحة هذه الجريمة، مبيناً أن الادارة العامة للتدريب ساهمت ضمن خطتها السنوية بتوفير جميع الأنظمة والتسهيلات المناسبة لتذليل كافة الصعوبات اللوجستية والعملية في دعم فعاليات برنامج «إعداد المدربين وتكوين الخبراء الوطنين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».