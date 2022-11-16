عبدالله المري يكرم مسؤولي وحراس الأمن

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مسؤولي وحراس الأمن العاملين في المراكز التجارية، والمدارس والفنادق والمجمعات السكنية، ومواقع الفعاليات، لتعاونهم مع شرطة دبي في تنظيم حركة السير في مقر عملهم، وذلك بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد جمعة بن سويدان، وعدد من الضباط. وثمن الفريق عبد الله خليفة المري الجهود التي يقوم بها حراس الأمن في تسيير حركة السير والتعامل مع الحوادث المرورية ونشر الثقافة المرورية في مقر عملهم، وتحرير المخالفات المرورية البسيطة عن طريق برنامج «كلنا شرطة»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مما يؤدي إلى تحقيق السلامة المرورية وتعزيز الشراكة مع المجتمع. وقال اللواء سيف مهير المزروعي إن شرطة دبي قامت بعقد 16 دورة تدريبية لـ 16شركة أمن خاص في العام الماضي استفاد منها 466 حارس أمن، بينما عقدت 16 دورة تدريبية في العام الجاري لـ 15 شركة أمن خاص استفاد منها 300 حارس أمن، حصلوا خلالها على أهم المهارات التي يحتاجها رجل المرور في الطريق، مثل تنظيم حركة السير، وأنواع الحوادث التي يمكن وقوعها في حرم المؤسسة وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط الحوادث المرورية وإعداد تقارير الحوادث المرورية البسيطة عن طريق استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي (برنامج كلنا شرطة)، بالإضافة إلى معرفة أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، والعلامات والإرشادات المرورية ومعانيها، وأنواع التصاريح لأصحاب الهمم.