«شرطة أبوظبي» تستعرض منظومة «الإعلام الأمني» في الكونغرس العالمي للإعلام

برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، شاركت «شرطة أبوظبي» تحت شعار «نواكب الحدث بسرعة استجابة عالية»، ضمن مشاركتها بمجموعة من مبادراتها الإعلامية والتوعوية المبتكرة في الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض «الكونغرس العالمي للإعلام»، الذي تنظمه مجموعة (أدنيك)، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أهمية «الكونغرس العالمي للإعلام» في صياغة ورسم ملامح مستقبل الإعلام الإماراتي بتوحيد الجهود وتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التقنية، والتي تعزز الوعي الأمني والمروري والمجتمعي بأساليب متطورة تواكب المستجدات العالمية في ثورة الإعلام والتقنيات الحديثة. ولفت إلى أن الدورة الأولى توفر منصةً فريدة ومتميزة لإبراز أهمية دور الإعلام في مواكبة التطورات واستشراف المستقبل، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية برؤى واعدة تدفع بتطور العمل الإعلامي للوصول إلى الجماهير العالمية بصناعة إبداعية ملهمة تحقق التطلعات التطويرية.

وقال العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي: إن هذه التظاهرة الإعلامية المهمة تعزز تطلعات مختلف الجهات الحكومية في استشراف مستقبل تطوير العمل الإعلامي ومواكبته بمبادرات خلاقة وملهمة تصل برسائلها إلى الجماهير لتحقق نتائج إيجابية تنعكس على الاهتمام بأهم وأبرز القضايا التي تتبناها السياسة الإعلامية في دولة الإمارات، عبر غرسها لقيم وروح المواطنة الإيجابية والتي تعد مفتاح الرؤية الإعلامية الأمنية في الوقاية من الجريمة ونشر واحة الأمن والأمان والطمأنينة في مجتمعنا.

وذكر المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني، أن «شرطة أبوظبي» تقدم مجموعة من الأنشطة والفعاليات ضمن مشاركتها في «الكونغرس العالمي للإعلام»، والتي تعزز رؤيتها الاستراتيجية نحو جودة الحياة والتفاعل الإيجابي مع واحد من أبرز الأحداث الإعلامية المميزة التي تحتضنها العاصمة أبوظبي. وأشار إلى أن «شرطة أبوظبي» ستركز على نقل التطورات التقنية في العمل الأمني إعلامياً لهذا الحدث من خلال المشاركة بمبادرة لكم التعليق ومنصة التوعية المرورية الرقمية ومنظومة المدينة الآمنة، والتعريف بأبرز حملاتها التوعوية «خلك حذر» لتعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية مثل «النصب الهاتفي» والاحتيال والابتزاز، وغيرها، ونقل الواقع المروري وانعكاسه في التوعية الإعلامية الأمنية عبر مشاهدة فيديوهات لحوادث مرورية حقيقية وقعت على طرق إمارة أبوظبي، وغيرها من المبادرات والفعاليات التي تنشر الإيجابية في مجتمعنا.

توعية مرورية رقمية على شاشات «الكونغرس»

بثت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية رسائل التوعية المرورية الرقمية لزوار معرض الكونغرس العالمي للإعلام باللغتين العربية والإنجليزية على الشاشات الرقمية المتواجدة بالموقع، بهدف توصيل رسالة التوعية المرورية وترسيخ قيم ومفاهيم السلامة المرورية إلى أكبر شريحة في المجتمع.‎وأكدت المديرية الحرص على التعاون مع الشركاء لتطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، ضمن اهتمام «شرطة أبوظبي» بضمان الأمن على الطرق وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بأسس السلامة المرورية ونشر ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور، بما ينعكس إيجابياً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

لكم التعليق

عرضت إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم- أبوظبي مجموعة من الفيديوهات لحوادث مرورية حقيقية، وقعت على طرق إمارة أبوظبي، ضمن المشاركة بجناحها في معرض الكونغرس العالمي للإعلام، وأتاحت الفرصة للزوار للتعرف على الدروس المستفادة من هذه الحوادث المؤلمة ورسالتها الإعلامية في تعزيز السلامة المرورية.

واستعرضت أهداف مبادرة «لكم التعليق» والتي أطلقتها إدارة الإعلام الأمني في عام 2018 بهدف تعزيز الوعي المروري وتنبيه مستخدمي الطرق للسلوكيات الخطيرة لبعض السائقين، والتي تُشكل تهديداً لسلامة الأرواح والممتلكات.

وحققت المبادرة نتائج ومؤشرات قياسية مشجعة للغاية، على مستويات المشاهدة، والتعليق، وإعادة النشر، فضلاً عن اهتمام وسائل الإعلام، والحسابات الرئيسية للشركاء، بإعادة نشر الفيديوهات، مما حدا بشرطة أبوظبي مواصلة نشرها بانتظام، وإعادة تقييم المبادرة، بشكل دوري وإدخال التحسينات اللازمة بناءً على مدخلات عديدة لخطة المبادرة والمتمثلة في المؤشرات المرورية للحوادث والسلوكيات الأكثر تأثيراً في مستويات السلامة على الطرق.

وأكدت مؤشرات المشاهدة العالية للفيديوهات، وتفاعل المتابعين معها، على تأثير اللقطات الحقيقية للحوادث، في تحفيز رغبة المتابعين، في المشاركة بالتعليقات، والآراء، التي يصل الكثير منها إلى حد استنكار المتابعين السلوكيات غير المسؤولة والخطرة لبعض السائقين، الأمر الذي يجعل الجمهور جزءاً إيجابياً ومؤثراً في عملية التواصل، ويعزز من تأثير وفاعلية الرسالة الإعلامية والتوعوية لشرطة أبوظبي.

«خلك حذر»

اطلع الزوار في جناح شرطة أبوظبي بمعرض الكونغرس العالمي للإعلام على أهداف حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر» والتي تم إطلاق نسختها الخامسة في شهر مارس من العام الحالي، لتعزيز الوعي بالتصدي للجرائم الإلكترونية.

ويشارك فيها مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارتا المعلومات الأمنية والإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، وقطاع المصارف والبنوك، وتشمل مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، والأندية الاجتماعية للجاليات والمراكز التجارية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتسهم الحملة في زيادة وعي الجمهور وزيادة شريحة التوعية لتشمل جميع الجنسيات والناطقين بالعربية وباللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة لوقايتهم من عمليات النصب والاحتيال الهاتفي والإلكتروني.

فرصة أمل

تعرف زوار معرض الكونغرس العالمي للإعلام على أهداف خدمة فرصة أمل التابعة لمديرية مكافحة المخدرات، والتي توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج وتعريفهم بآلية التقدم بالطلبات بسرية تامة.

وتشمل تقديم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/ar

معرض صور تعريفي عن فرسان الشرطة «الخيالة»

اطلع زوار معرض الكونغرس العالمي للإعلام على جهود دوريات الفرسان «الخيالة» بإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي من خلال معرض الصور التعريفي عن مهامها ودورها في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار وتعزيز منظومة الوقاية من الجريمة وبث الطمأنينة، وتقديم العون والمساعدة للجمهور عند الحاجة والتواصل معهم بطريقة حضارية تعكس جهود شرطة أبوظبي في الشراكة المجتمعية وتطوير وتحديث العمل.ووزعت الدوريات كتيباً حول مشاركتها في العديد من الفعاليات، والمناسبات، الرياضية والمجتمعية، ونبذة عنها، حيث تشكل وحدة شرطية متكاملة مزودة بالمعدات والتجهيزات والتدريبات اللازمة لتمكين عناصرها من القيام بواجبهم على الوجه الأكمل في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع.

وتجوب دوريات «الفرسان» الأحياء السكنية ومختلف المواقع التي لا تصلها الدوريات الشرطية العادية، وتسهم بدور رائد في دعم الجهات الشرطية الأخرى في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل، بما يعكس جهود الشرطة وتميز خدماتها وتعزيز رضا المجتمع، وتولى الاستجابة للبلاغات والتعامل معها على وجه السرعة ضمن نطاق قيم الإيجابية والسعادة.

أكاديمية سيف بن زايد ورؤية مختلفة للتدريب المتطور

اطلع الزوار على الأنظمة المتطورة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية من ضمنها جهاز الإنعاش القلبي، وغيرها من المشاريع والتطبيقات الافتراضية المبتكرة بالمركز ومنها: مشروع متحف المربعة، وجهاز التجديف الثابت، ولعبة مغامرات السلامة، ونظام محاكاة القيادة الآمنة وميدان الرماية الافتراضي وأنظمة التدريب عن بعد.وتعرفوا على أهمية التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم باللعب والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي، والذي أصبح متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية والتدريبية لتعزيز عملية الاستيعاب والتي تسمح بتطوير مختبرات افتراضية وسيناريوهات بأقل التكاليف.

حيث يعد التدريب الافتراضي من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً، وقد تبنت «شرطة أبوظبي» أحدث التقنيات العالمية المتوفرة بالعالم في عملية التدريب وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي.

تعرف زوار منصة «شرطة أبوظبي» على المدينة الآمنة والتي تعد أحد المشاريع الريادية التي تستشرف المستقبل برؤية أمنية معاصرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والتنبؤ بالجريمة ورفع مستويات السلامة المرورية باستخدام وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق من خلال الرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد السيارات المنتهية الترخيص، وتحديد مستويات السلامة المرورية من خلال البرامج التي تقوم بتحليل البيانات المرورية باستمرار، وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتمثل المنظومة مركزاً معلوماتياً متطوراً يركز على تحقيق أولوية مكافحة الجريمة وجعل الطرق أكثر آمناً، باستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة والتركيز على السلامة المرورية.

ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة

تعرف الزوار على دورية السعادة والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في خطوة متميزة تسعى من خلالها «شرطة أبوظبي» إلى أن تكون سباقة في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة بين أفراد المجتمع، إلى جانب مواكبتها لتطلعات الحكومة في تعميق مفهوم الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع، وتعزيز جهودها في الحد من حوادث المرور.

وتهدف دورية السعادة إلى «جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة»، وذلك من خلال نشر ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور عبر إسعاد مستخدمي الطريق من خلال مكافأتهم بـ «قسيمة سعادة» أو «بطاقة صفراء» يتم تسليمها عن طريق دورية السعادة بشكل مباشر، كما تقوم دوريات السعادة بإلغاء النقاط السوداء الموجودة في سجل السائقين، واستبدالها بنقاط بيضاء للملتزمين.

الاعتزاز بماضينا والاهتمام بموروثنا الشرطي

اعتزازاً بما حققته «شرطة أبوظبي» في مسيرة عملها منذ التأسيس في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع، عرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة سيارات الشرطة القديمة من نوع «لاندروفر» والتي استخدمت في بدايات تأسيس «شرطة أبوظبي» وسيارة رياضية من نوع بورش استخدمتها الشرطة ضمن مهام عملها في العام 1979، وهي واحدة من ضمن مجموعة من السيارات الكلاسيكية التي تتبع لشرطة أبوظبي.كما اطلع الجمهور على مجموعة من صور الآليات والأسلحة والأزياء التي كانت مستخدمة قديماً، وإنجازات الموروث الشرطي، إلى جانب توزيع كتيبات تحكي عن مراحل تطور شرطة منذ التأسيس. وتعريف الجمهور ببداية تأسيس ونشأة «شرطة أبوظبي» منذ العام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم ومسيرة الإنجازات التي حققتها.