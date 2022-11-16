2195 متخصصاً يخدمون أصحاب الهمم في المنشآت الصحية بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن وصول إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين في دبي إلى ما يربو على 53 ألف مهني، من بينهم 2195 متخصصاً في رعاية أصحاب الهمم، فيما بلغ عدد التخصصات التي تخدم فئة أصحاب الهمم إلى 14 تخصصاً، يعمل فيها مهنيون محترفون يمثلون 81 جنسية.

جاء ذلك في تصريح للدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، بمناسبة المشاركة المميزة للهيئة في (إكسبو أصحاب الهمم الدولي)، المعرض الرائد في العالم المتخصص في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم.

وقال الدكتور الملا: إن «صحة دبي» تولي أصحاب الهمم جل اهتمامها، وتعتبر هذه الفئة في مقدمة أولوياتها، ولذلك تحرص الهيئة وبشكل متواصل على توفير كل سبل الرعاية المتكاملة لهذه الفئة العزيزة، وإحاطتها بالاهتمام الذي تستحقه وبالعناية الأفضل.

وأوضح أن هذا الاهتمام يمثل جزءاً رئيساً من سياسة الهيئة، ومحوراً مهماً لكل أعمال التطوير التي تقوم بها، فيما أكد أنه يتعين على جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل في إمارة دبي بمختلف فئاتها أن تكون صديقة ومهيأة لاستقبال أصحاب الهمم من الناحية التشغيلية، مع مراعاة التزامها بكود دبي للبناء من الناحية الهندسية.