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الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
16 نوفمبر 2022 22:30

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون سرعتها شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني عند الساعة 01:42.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:23 والمد الثاني عند الساعة 05:24 والجزر الأول عند الساعة 11:02 والجزر الثاني عند الساعة 21:42.

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المصدر: وام
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الضباب
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