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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة سلوفينيا بفوزها بانتخابات الرئاسة

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة سلوفينيا بفوزها بانتخابات الرئاسة
16 نوفمبر 2022 22:02

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ناتاشا بيرك موسار، بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سلوفينيا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى ناتاشا بيرك موسار.

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المصدر: وام
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