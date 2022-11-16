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الإمارات

فيديو.. خالد بن محمد بن زايد يفتتح معرض «فن أبوظبي»

خالد بن محمد بن زايد خلال الافتتاح
16 نوفمبر 2022 16:27

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض "فن أبوظبي" الذي تقام فعالياته في منارة السعديات ويستمر إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.

وقام سموه في إطار فعاليات المعرض الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بجولة في عدد من صالات العرض من مختلف أرجاء العالم، التقى فيها مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة من بينها مؤرخة الفنون رشيدة التريكي ومديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي والصحفية الفنية ريكاردا ماندريني.

 

والتقى سموه القيّم الفنّي الدكتور عمر خليف الذي تولّى الإشراف على معرض "حياتي في الميتافيرس" المُقام ضمن برنامج معرض "بوابة". كما التقى سموه أيضاً فنانين ناشئين يعرضون أعمالهم الفنية ضمن برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون".

ورافق سموه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام لمجلس أبوظبي التنفيذي، وسعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة.

وجدير بالذكر أن معرض "فن أبوظبي" أسهم منذ انطلاقته في العام 2007 في دعم الفنانين المحليين وتولى الإشراف على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ساعدت على إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة. وفي إطار فعاليات دورة هذه السنة، يشمل برنامج "تكليفات فنية في المواقع الثقافية" عرض أعمال جديدة من تصميم الفنانين المبدعين عبدالله السعدي ومارينيلا ساناتور وشيلبا غوبتا وكونراد شوكروس.

وفي إطار برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" الذي يقام على مدار العام، أنجز ثلاثة فنانين ناشئين مقيمين في الإمارات وهم مجد علوش وسارة المهيري ومحمد خالد أعمالاً فنيةً جديدةً لتقديمها في معرض "فن أبوظبي".

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