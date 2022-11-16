فيديو.. "لحظات أبوظبي" في ساحة خليفة تستقطب 57 ألف زائر
فيديو.. "لحظات أبوظبي" في ساحة خليفة تستقطب 57 ألف زائر
16 نوفمبر 2022 14:50
حققت مبادرة "لحظات أبوظبي" التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نجاحاً باهراً على مدى الأيام الثلاثة الماضية منذ انطلاق أولى فعالياتها يوم الجمعة الماضي في ساحة خليفة بمدينة خليفة؛ حيث استقطبت الفعالية أكثر من 57 ألف زائر من كافة أفراد وفئات المجتمع الذين استمتعوا بالعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتنوعة التي تناسب أفراد العائلة كافة.
إلى ذلك، أعلنت دائرة تنمية المجتمع أن المحطة المقبلة لفعاليات مبادرة "لحظات أبوظبي"، ستكون في حديقة الجاهلي بمدينة العين نهاية الأسبوع الحالي خلال الفترة من 18 - 20 نوفمبر؛ من الساعة الـ 4:00 مساءً، وحتى الساعة 11:00 مساءً.
وانطلقت "لحظات أبوظبي" مع باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والمجتمعية، ابتداءً من عروض فرقة العيالة والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي إلى جانب أكثر من 60 نشاط وفعالية وعروض مثل ورش العمل التعليمة للأطفال، محاضرات وجلسات نقاشية مجتمعية، وأنشطة رياضية مجتمعية، وعروض الفقاعات وتشكيل البالونات للأطفال وخفة اليد والاستعراضات المتجولة وغيرها الكثير من الأنشطة المشوقة، فضلاً عن مشاركات مختلفة من جهات حكومية ومن القطاع الخاص والقطاع الثالث، مع العديد من الجوائز والهدايا التي توزع للمجتمع يومياً.
وتعليقاً على نجاح المبادرة، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: إن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية الأولى من المبادرة المجتمعية "لحظات أبوظبي" في دورتها الثانية والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف أفراد المجتمع جسد أهداف المبادرة في تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين كافة شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية، والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة.
وأضاف البلوشي: "النجاح لا يتوقف عند هذا الحد فهذه مجرد البداية، ففي نهاية الأسبوع المقبل، ستنطلق ثاني فعاليات "لحظات أبوظبي" إلى حديقة الجاهلي في العين، ومن هنا فإننا ندعو أفراد المجتمع في مدينة العين والمناطق المجاورة إلى الانضمام إلينا والمشاركة في خلق لحظات لا تنسى وذكريات سعيدة مع أفراد عائلتهم"، مُعرباً عن شكره لمجتمع أبوظبي في دعم المبادرة وكذلك لكل من شارك في تنظيمها، وإنجاحها، وللجهات الراعية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المستحق".
وتتضمن المبادرة حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية لأفراد العائلة كافة من مختلف الفئات والجنسيات والتي سيتم تنفيذها في كل من منطقة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، بدءاً من فعالية الاطلاق في ساحة مدينة خليفة، وتليها فعاليات في مختلف الأماكن في الإمارة مثل حديقة الجاهلي في مدينة العين، ومدينة الظنة في منطقة الظفرة، ومنطقة مصفح، وحديقة محمد بن زايد وأخيراً حديقة العاصمة في وسط أبوظبي.