الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يغرس شجرة القرم في حديقة "نغوراه راي".. على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا

رئيس الدولة يغرس شجرة القرم في حديقة "نغوراه راي".. على هامش اجتماعات قمة العشرين في إندونيسيا
16 نوفمبر 2022 14:12

غرس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شجرة القرم في "حديقة غابات نغوراه راي" الإندونيسية التي تعد نموذجاً للاستدامة والاهتمام الذي توليه جمهورية إندونيسيا للبيئة والاستدامة البيئية .. وذلك على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

وقام سموه بجولة في الحديقة واستمع إلى شرح بشأن حضانة القرم فيها إضافة إلى ما تتضمنه الحديقة من أنواع مختلفة من النباتات بجانب المحميات الطبيعية التي تعزز جهود إندونيسيا في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
إندونيسيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©