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الاقتصادي

"مطارات دبي" ترحب برحلة "صن إكسبريس" الجديدة التي تربط مطار دبي بمدينة أزمير

مسافرون عبر مطار دبي
16 نوفمبر 2022 13:50

أضاف مطار دبي الدولي، وجهة جديدة ضمن قائمة وجهاته المتنامية، مع إطلاق شركة "صن إكسبريس" للطيران رحلاتها المباشرة بين دبي ومدينة أزمير التركية.

وتعد أزمير الوجهة الثانية التي تشغلها الشركة من مطار دبي الدولي بعد أن أطلقت عملياتها المجدولة إلى أنطاليا في سبتمبر الماضي.

وتشغل "صن إكسبريس" ثلاث رحلات أسبوعية إلى كلتا الوجهتين السياحيتين على متن طائرة من طراز B737-800 بسعة 189 مقعدا.

كما تعد تركيا من بين أفضل 10 وجهات بالنسبة لمطار دبي الدولي حيث وصل عدد المسافرين إليها لأكثر من 680 ألف مسافر خلال النصف الأول من عام 2022.

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المصدر: وام
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