"أبوظبي التقني" يدشن"سايبر بلس للإبتكار" المتخصص في الأمن والفضاء الإلكتروني
"أبوظبي التقني" يدشن"سايبر بلس للإبتكار" المتخصص في الأمن والفضاء الإلكتروني
16 نوفمبر 2022 13:14
دشن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ مركز "سايبر بلس للإبتكار" المتخصص في الأمن السيبراني والفضاء الإلكتروني في بوليتكنك أبوظبي التابع لـ "أبوظبي التقني" الذي أنشأ "سايبر بلس للإبتكار" بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة هواوي العالمية، وذلك في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في"أبو ظبي التقني"، و الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك، و جيو ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الامارات.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي أن هذا الإنجاز الجديد ياتي في إطار إستراتيجية"أبوظبي التقني" لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو إنشاء وتشيد وتطوير كافة الوسائل الجديدة اللازمة لبناء وصناعة ثقافة وملكة الابتكار لدى شباب وفتيات الإمارات، الذين يدرسون في المؤسسات الجامعية والثانوية والتعليمية والتدريبية التابعة لـ "أبوظبي التقني" ومنها بالتأكيد "بوليتكنك أبوظبي"، ليتم ذلك وفق أعلى المعايير الدولية التي تطبق في كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن هذا المنطلق جاء تعاون "أبوظبي التقني" مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، وشركة هواوي العالمية، لإنشاء مركز "سايبر بلس للإبتكار" في بوليتكنك أبوظبي، الذي يعمل لتحقيق أهداف هامة عديدة منها؛ تمكين طلبة"البوليتكنك" وتأهيلهم وتدريبهم في مجال الأمن السيبراني والفضاء الإلكتروني، وفق آليات جديدة وطرق متقدمة، وعلى أيدي خبراء دوليين متخصصين ومشهود لهم بالقدرات العالية، التي تضمن تخريج كوادر وطنية متخصصة تلبي متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الإستراتيجية بالدولة.
وأكد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن "سايبر بلس للإبتكار" في بوليتكنك أبوظبي، سيساهم بدور فعال ومؤثر في صناعة الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير القطاع الصناعي المتخصص، معرباً عن ترحيب المركز بتنظيم دورات تدريبية لكافة الجهات المعنية، بما يضمن نشر ثقافة وملكة الابتكار لدى شباب وفتيات الوطن.
وبدوره اشاد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، بجهود"أبوظبي التقني" والدور الوطني الذي يقوم به لتطوير منظومة التعليم التقني والمهني بالدولة، والتي يقودها "أبوظبي التقني" بجدارة، بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للدولة، مشيراً الى أن "سايبر بلس للإبتكار" في بوليتكنك أبوظبي، يمنح طلبة الإمارات، شهادات احترافية ودولية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما يؤكد جدارتهم في شغل الوظائف الهامة في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور أن "سايبر بلس للإبتكار"؛ نتاج شراكة هادفة تجمع"ابوظبي التقني" ومجلس الأمن السيبراني، وهواوي العالمية، وهي شراكة يتم بموجبها منح خريجي بكالوريوس تكنولوجيا نظم المعلومات في البوليتكنك؛ شهادات ذهبية مطلوبة بشدة في الصناعات الدولية، والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يشجع الطلبة المواطنين على الالتحاق بهذا التخصص الهام في بوليتكنك أبوظبي.
وأوضح الدكتور علي هلال النقبي أن مركز "سايبر بلس للإبتكار" في بوليتكنك أبوظبي، يتمتع بكافة الإمكانيات البشرية والتقنية عالية الجودة التي تساهم في صناعة و إثراء القدرات المتخصصة لدى طلبة وخريجي بوليتكنك أبوظبي، بما يصنع منهم مخرجات وكفاءات متقدمة ومتخصصة في الأمن السيبراني والفضاء الالكتروني ، وهو الأمر الذي يمنحهم أفضل الفرص الوظيفية محلياً ودولياً، داعيا خريجي الثانويات وشباب الوطن الى الإلتحاق بهذا التخصص الحيوي الهام للحصول على درجة البكالوريوس من بوليتكنك أبوظبي، حيث يحظى هذا التخصص بإهتمام؛ نحو مائة مليون متخصص يعملون في الصناعات والتكنولوجيا، ممن يصممون وينفذون ويديرون ويحمون التكنولوجيا التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي وأمن نظم المعلومات والتشغيل في كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم.