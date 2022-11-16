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منى المري: الكونجرس العالمي للإعلام منصة خلاقة للمواهب وفرصة لتلاقي الأفكار

منى المري: الكونجرس العالمي للإعلام منصة خلاقة للمواهب وفرصة لتلاقي الأفكار
16 نوفمبر 2022 09:54

قالت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى بحكومة مستقبلية، وقيادة تستشرف المستقبل؛ منذ تأسيس الإمارات وإلى اليوم، لافتة إلى أن كل المبادرات في كل القطاعات ومنها الإعلام استباقية ولها تأثير على الوقت الحالي ويمتد إلى الأجيال القادمة.

وأوضحت سعادتها - على هامش مشاركتها في فعاليات الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي - أن الكونجرس العالمي للإعلام يُعد خطوة ناجحة تؤكد على التكامل داخل دولة الإمارات، ومنصة لبناء شراكات جديدة وتقريب وجهات النظر بين الاعلام العربي والعالمي، مثنية على التنظيم والتنوع الثري للقطاع من دعم الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال، بجانب تقديم البحوث والدراسات، علاوة على الجلسات النقاشية المتنوعة التي تناقش الاعلام الإقليمي والاتصال الحكومي، وصولاً إلى مختبر الابتكار.

وأضافت أن القطاع الإعلامي يعد أحد أهم المحركات الرئيسية ضمن استراتيجية ورؤية الدولة الاقتصادية والتنموية، والتي تواكب تلك الحركة التنموية السريعة عن طريق الكفاءات الشابة بالقطاع ومواهب إعلامية مبدعة ، لافتة إلى توفير أشكال الدعم كافة من تدريب وبنية تحتية ووسائل تعليمية، علاوة على مبادرات لتحفيز الشباب على تقديم محتوى جيد وإبداعي.

وأكدت، أن وكالة أنباء الإمارات لها دور إيجابي بناء وفعال طوال مسيرتها الإعلامية كعادتها، واليوم تميزت بشكل يفوق التوقعات، وشيء نفخر به كإعلاميين وكإماراتيين، لافتة إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام يُشكل فرصة مميزة لتحفيز الشباب للاطلاع على المنصات المختلفة.

وأشارت إلى أن الإعلام العربي يواجه الكثير من التحديات، ويحتاج إلى التضامن والتكامل بصورة واضحة تستشرف المستقبل، مؤكدة أن حكومة الإمارات أوجدت اللبنة لإيجاد كوادر إماراتية وعربية تقود هذا القطاع المهم والحيوي، كما أن الإمارات دائماً تقدم كل الدعم في القطاع الإعلامي العربي وليس المحلي فقط من خلال الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي.

وذكرت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً لنشر المعرفة وتبادل الخبرات وهو شيء مهم على مستوى المنطقة العربية ويمتد إلى دول العالم، حيث أن الدولة تسعى إلى التقدم والازدهار دوماً ضمن السباق العالمي.

 

 

 

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