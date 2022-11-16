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بايدن يعلق على إعلان ترامب ترشحه للرئاسة

بايدن يعلق على إعلان ترامب ترشحه للرئاسة
16 نوفمبر 2022 08:27

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بخذلان البلاد، مع إعلان الأخير الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024.

وكتب بايدن على تويتر من حسابه الشخصي: "دونالد ترامب خذل أميركا"، في رسالة مصحوبة بمقطع قصير يتهم فيه ترامب بـ "مهاجمة الرعاية الصحية" و"تدليل المتطرفين"، من بين أمور أخرى.

وفي الوقت نفسه، نشر البيت الأبيض تغريدة تروج لإنجازات إدارة بايدن.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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