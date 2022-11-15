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الإمارات

رئيس المحكمة الاتحادية العليا:  الإمارات وطن للتسامح وعنوان له

رئيس المحكمة الاتحادية العليا:  الإمارات وطن للتسامح وعنوان له
16 نوفمبر 2022 01:43

أبوظبي (وام)

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 قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح يأتي تأكيداً على توجهات الدولة في صون وكفالة التعايش السلمي لكافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين، من خلال الانفتاح على العالم، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في وضع الآليات التي كفلت احترام التعددية في إطار الالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر، في ظل القيم والأعراف العريقة لمجتمع الإمارات. 
وأضاف البادي: إن التسامح هو نهج مرادف لاسم الإمارات، التي تنشر الوسطية والاعتدال في العالم، فأصبحت وطناً للتسامح وعنواناً له وجسراً للتعايش وتقبل الآخر.    

الإمارات
المحكمة الاتحادية العليا
التسامح
اليوم العالمي للتسامح
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