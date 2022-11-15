حكومة الإمارات تكرم 179 خريجاً في برنامج دبلوم منظومة التميز الحكومي

دبي (الاتحاد)

كرّمت حكومة دولة الإمارات 179 خريجاً من منتسبي برنامج الدبلوم المهني لمنظومة التميز الحكومي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف تأهيل جيل جديد من المتخصصين في التميز ومبادئه الرئيسية وأهدافه الاستراتيجية، ليتمكّنوا من ترسيخه في مختلف مستويات العمل الحكومي من خلال الاعتماد على محاور منظومة التميز الحكومي. شهد حفل التخريج الذي أقيم في متحف الاتحاد، تخريج 8 دفعات في دبلوم مقيّم منظومة التميز الحكومي، يشمل الدفعات من الرابعة إلى العاشرة، إضافة إلى تخريج دفعة متخصصة من موظفي وزارة الدفاع، تم تنظيمها لإعدادهم وتأهيلهم على أهم معايير التميز الحكومي. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات، حولت التميز الحكومي إلى رحلة متواصلة، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ أكثر من عقدين، تمكّنت حكومة دولة الإمارات خلالها من بناء ثقافة مؤسسية جديدة محورها الجودة والتميز.

وقالت: «إن التميز الحكومي في دولة الإمارات سباق دائم، هدفه مواصلة العمل والإنجاز لتحسين حياة المجتمع، وإحداث نقلات نوعية في نموذج العمل الحكومي، بما يعكس فكر ورؤى القيادة في بناء منظومة حكومية متميزة على قدر عالٍ من المرونة والجاهزية للمستقبل، مشيرة إلى أن بناء القدرات وإعداد أجيال جديدة من المتخصصين في منظومة التميز الحكومي، يمثل ركيزة لتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها، وداعماً لتطوير العمل الحكومي، ومواصلة البناء على الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات».

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نبارك لخريجي برنامج (الدبلوم المهني: مقيم منظومة التميز الحكومي) تحقيق هذا الإنجاز المتميز، ونهنئهم بانضمامهم إلى الكوادر الوطنية من خريجي هذا البرنامج الذي يواصل رفد منظومة التميز الحكومي بكفاءات وطنية على قدر عالٍ من التأهيل العلمي والمعرفي». وأضاف: «نفخر في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن نواصل تمكين وتحفيز المبدعين من أبناء وبنات الوطن، استلهاماً من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، لبناء المؤسسات والكوادر الوطنية الأكثر قدرة على تحويل مفاهيم التميز المؤسسي إلى ممارسات تجعل من دولة الإمارات مرجعاً عالمياً للتميز الحكومي، والتزاماً برؤيتنا في تخريج كفاءات وطنية تتبنى التميز منهجاً، وتضطلع بدور محوري في ترجمة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة للحقبة المقبلة من مسيرة النماء والتقدم». من جهته، أكد عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التميز المؤسسي أساساً لعمليات التطور في الإدارة الحكومية، ما جعلها مرجعية عالمية للحكومات الأخرى بفضل رؤى قياداتها، في بناء المؤسسات والكوادر الوطنية الأكثر قدرة على تحقيق نتائج ملموسة في العمل الحكومي.

وقال: «إن الدبلوم المهني الذي أطلقه مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، يسعى إلى تحويل مفاهيم ومبادئ التميز الحكومي الإماراتية إلى ممارسات عملية ترسخ الريادة، من خلال تعزيز الاستثمار في المواهب الوطنية وتطوير كفاءات تقود المرحلة الجديدة من التميز الحكومي للخمسين المقبلة».