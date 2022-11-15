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حاكم رأس الخيمة يستقبل ملك تونغا

سعود القاسمي لدى استقباله ملك تونغا (وام)
16 نوفمبر 2022 01:44

رأس الخيمة (وام) 

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، صاحب الجلالة الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، ترافقه قرينته جلالة الملكة نانا سيباو.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بزيارة صاحب الجلالة الملك توبو السادس، والوفد المرافق له، إلى رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث معه سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين على مختلف الصعد.
وتبادل سموه وجلالته، خلال اللقاء، وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات على ترسيخ وتوثيق علاقات الصداقة مع مملكة تونغا وشعبها الصديق.
من جانبه، أكد صاحب الجلالة الملك توبو السادس، سعي بلاده لتعزيز فرص التعاون المتميزة مع دولة الإمارات، مشيداً بقيم التسامح والتعايش التي تعززها الإمارات في مجتمعها وترسخها بين شعوب العالم، وبمكانة الدولة وحضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

رأس الخيمة
تونغا
سعود بن صقر القاسمي
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