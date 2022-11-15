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«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع البرلمان الكوري

علي النعيمي لدى لقائه يون جي أوك (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، يون جي أوك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء أعضاء المجلس أحمد حمد بو شهاب، وعبيد خلفان السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، وميرة سلطان السويدي.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما يترجم الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية التعاون من خلال الزيارات البرلمانية، لتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الخبرات البرلمانية.
وأشاد معاليه بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، والدور المهم الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.
من جانبه، أكد يون جي أوك أن العلاقات الثنائية بين البلدين، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، سيما البرلمانية، وأن اللقاءات والزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والبرلمانين الصديقين.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
أبوظبي
كوريا الجنوبية
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