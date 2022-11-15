«مزاينة رزين» بـ«مهرجان الظفرة» تنطلق الأحد

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق مسابقات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر وتستمر لغاية 27 نوفمبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وستتضمن مزاينة رزين 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل ضمن 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم إمارتي.

ويبدأ مهرجان الظفرة استقبال الإبل لتركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص» في مزاينة رزين، خلال الفترة من 16 ولغاية 18 نوفمبر الجاري، في موقع المزاينة من الساعة السادسة والنصف صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وشهد محيط موقع مزاينة رزين توافد آلاف المطايا من سلالات الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يعتبر مُلاك الإبل المزاينات مرآة تعكس شغفهم بالإبل وتربيتها والعناية بها، وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين. ويجسّد مهرجان الظفرة جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث، خاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز، إذ تتضمن المزاينات 320 شوطاً خصص لها أكثر من 3 آلاف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم إماراتي، موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب ضمن 4 مزاينات في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة.

ويؤكد مهرجان الظفرة التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بترجمة الرؤية الثقافية لإمارة أبوظبي، من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

وعلى الصعيد ذاته، تتابع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، وقد وقفت خلال الجولات الميدانية على سير العمل في موقع رزين بأبوظبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لاستكمال كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، إلى جانب الخطوات التطويرية والاستعداد المبكر لتوافد قوافل الإبل ومُلاكها إلى موقع المزاينة قبيل انطلاق المهرجان.