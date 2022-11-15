بجهود الإمارات .. اتساع رقعة ممارسة الصقارة إلى 90 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي العديد من الدول العربية والأجنبية في الـ 16 من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للصقارة، اليوم الأربعاء، حيث يُصادف هذا العام الذكرى الـ12 لتسجيل منظمة «اليونسكو» للصقارة كتراث إنساني حي في قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي. وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، للدعم الكبير الذي يُقدّمه أصحاب السمو الشيوخ لجهود ومشاريع حماية التراث الإنساني، والذي تُعتبر الصقارة إحدى أهم ركائزه.

وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للصقارة، إنّ الشيخ زايد، رحمه الله، حظي بالكثير من التقدير في العالم أجمع لتأثيره الإيجابي الكبير في عالم الصقارة والصيد المُستدام، مُشيراً إلى أنّ مقولته المعروفة بأنّ «الصيد بالصقور، هو تذكير دائم لنا بقوى الطبيعة وبالعلاقة المتبادلة بين الكائنات الحية والأرض التي نتقاسم العيش عليها وباعتمادنا على الطبيعة» ما زالت محوراً لأهم المشاريع البيئية التراثية والمؤتمرات العلمية.

وأكدت سابرينا دايتيز عضو الاتحاد الأوروبي لجمعيات الصيد والصون، على أهمية دور الإمارات في تعزيز انتشار الصقارة بشكل مشروع، والتركيز على الصيد المُستدام. وأشارت إلى أنّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعمل بفاعلية على تأسيس قنوات اتصال مباشرة بين مُربّي الصقور والصقارين، وتشجيع النظرة الإيجابية للصقارة لمن هم خارج مُحيطها. وذكرت أنّ دولة الإمارات أولت اهتماماً بالغاً للصقارة والصقور، لما ارتبط بها من قيم نبيلة وصفات أصيلة، كما اهتمت في الوقت نفسه بالحفاظ على الطبيعة والصيد المُستدام.