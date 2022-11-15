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وفد من شرطة أبوظبي يطلع على الإرث التاريخي لـ «قصر المويجعي»

خلال الزيارة (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من شرطة أبوظبي قصر المويجعي بمنطقة العين، واطلع على الإرث التاريخي لأحد أهم المعالم البارزة بالإمارات، والذي تم تشييده في أوائل القرن العشرين في عهد الشيخ زايد بن خليفة الأول، وعلى يد ابنه الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة.
وأكد العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، على الأهمية التاريخية لقصر المويجعي، والذي يُعد أحد أهم المواقع الثقافية التي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لـ«اليونسكو» في منطقة العين، مثمناً التعاون بين شرطة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لإيجاد قواسم مشتركة بين الموروث التاريخي والثقافي والممارسات الأمنية والشرطية الساعية لتحسين جودة حياة المجتمع.
وأوضح أن الزيارة تأتي ضمن التعاون المستمر مع الدائرة، بهدف تنسيب 100 من ضباط وعناصر الشرطة لزيارة قصر المويجعي.

شرطة أبوظبي
قصر المويجعي
العين
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