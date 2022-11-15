مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس دبي القضائي

دبي (الاتحاد)

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة مسيرة العمل القضائي في الإمارة، وتأكيد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وضمان حقوق المتقاضين في إطار سيادة القانون.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على خطط مجلس دبي القضائي والتوصيات المستقبلية، وما تم إنجازه من توصيات طُرحت خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات المُقدمة في إطار توجيهات سمو رئيس المجلس بمواصلة التطوير للارتقاء بمختلف عناصر منظومة العمل القضائي في إمارة دبي.

إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلحاق 15 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي، تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، كما اعتمد سموه تعيين أربعة قضاة مواطنين في محاكم دبي، وذلك حرصاً من سموه على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره، كما اعتمد المجلس تعيين عدد من القضاة المعارين من الدول العربية الشقيقة. واعتمد سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية ممن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية في إمارة دبي. وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المستشار عباس عثمان عباس، المدير السابق لإدارة التفتيش القضائي، مثنياً سموه على جهوده التي بذلها خلال فترة توليه مهام منصبه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

..ويعزي عائلات السويدي والحريز وأهلي وعبدالرحيم

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لهم، بإذن الله تعالى، مهرة راشد عبد الله الحريز، وموزة عبيد السويدي، وعبدالرحمن علي أهلي، وفاطمة عبدالرحيم. وذلك خلال زيارة سموه إلى مجالس عزاء المتوفين في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسر وذوي المتوفين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وأسرهم جميل الصبر وحُسن العزاء.

من جهتهم، أعرب أهالي وذوو المتوفين عن تقديرهم لزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على مواساتهم، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة من كل شر وسوء.