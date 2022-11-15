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لطيفة بنت محمد تفتتح معرض «ابتكارات للبشرية»

لطيفة بنت محمد خلال الافتتاح ( من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» وعضو مجلس دبي، معرض «ابتكارات للبشرية»، المُقام تحت رعاية كريمة من سموها، والذي يُعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها دبي للاستفادة من أفكار الشباب الجامعي والخبرات الأكاديمية المتميزة لإيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة بما يعود بالنفع على المجتمعات، بمشاركة 160 طالباً وأستاذًا جامعياً قدموا إلى دبي من أنحاء متفرقة من العالم لتقديم 100 من الابتكارات القادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات والتصدي لما تواجهه من تحديات عالمية مشتركة.
وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المعرض يتوافق مع نهج دبي في بناء قواعد المستقبل، ويعكس سعيها المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بدور الإبداع في تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعد المبادرة دعوة إلى العالم لتوحيد الجهود في سبيل تبنِّي ودعم الأفكار والابتكارات وتحويلها لإنجازات تخدم البشرية، ترسيخاً لمكانة دبي كنقطة محورية لانطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة ذات المردود الإيجابي الملموس. ونوّهت سموها بأهمية مضافرة الجهود في دعم وتشجيع الأفكار والحلول المبتكرة، لافتةً إلى أن الشراكة التي تجمع الأطراف المعنية في القطاعين الخاص والعام ومجتمع المستثمرين والأوساط الأكاديمية في هذه المبادرة، تعكس تكامل الأدوار لتحقيق رؤية دبي الداعمة للابتكار، وتحويل الأبحاث العلمية والأفكار الناتجة عنها إلى حلول عمليّة للتحديات العالمية.

لطيفة بنت محمد
دبي
دبي للثقافة
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