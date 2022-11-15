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حكومة أم القيوين تتبنى نظام أداء حكومة دولة الإمارات

صقر المعلا ومحمد القرقاوي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

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 وقع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، مذكرة تفاهم تتبنى بموجبها حكومة أم القيوين نظام أداء حكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام بأم القيوين، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.
 ويأتي توقيع المذكرة في إطار مبادرات تعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ودعم جهود تطوير الأداء الحكومي والانتقال به إلى مراحل متقدمة، من خلال تطبيق منهجيات ونظم مبتكرة في إدارة الأداء الحكومي، وتمكين المجلس التنفيذي في أم القيوين من متابعة مستويات تحقيق رؤى واستراتيجيات الإمارة ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا: إن توقيع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، مذكرة تفاهم تتبنى بموجبها حكومة أم القيوين نظام أداء حكومة دولة الإمارات يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتحديث وتطوير منهجيات العمل الحكومي في الإمارة، بما يدعم مختلف الاستراتيجيات التنموية في الإمارة، ويعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
 من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن توقيع مذكرة التفاهم التي تتبنى بموجبها حكومة أم القيوين نظام أداء حكومة دولة الإمارات يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وترسيخ روح الفريق الواحد، في منظومة حكومية تتكامل فيها الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية ». 

أم القيوين
الإمارات
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