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الإمارات

أحمد بن محمد يشهد تخريج طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

أحمد بن محمد خلال حفل التخريج (وام)
16 نوفمبر 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك في متحف المستقبل في دبي.
وبلغ عدد خريجي الدفعة التاسعة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 93 طالباً وطالبة من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، حيث حصل الخريجون على درجات الماجستير في الإدارة العامة، والماجستير في إدارة الابتكار، وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، بالإضافة إلى الماجستير في السياسات العامة.
وفي هذه المناسبة، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الكفاءات الوطنية الإماراتية الشابة أساس التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة، وقال سموه: «الاهتمام بالكفاءات الإماراتية في صدارة أولويات القيادة الرشيدة في الدولة التي تحرص على الارتقاء المستمر بمهارات الموارد البشرية المواطنة، باعتبارها ثروة وطنية قادرة على المساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات المشرق وغدها الواعد».
وتابع سموه: «تواصل دولة الإمارات مسيرتها في التميز والريادة على مستوى المنطقة والعالم، وفي تقديم نموذج متفرد يعكس الرؤية المستقبلية والعمل المُمنهج القائم على توفير كافة مقومات وسبل النجاح والتمكين لأبنائها ليكونوا قدوة وشريكاً فاعلاً في مسيرة نجاحها»، مؤكداً أن كلية الإدارة الحكومية تُعد ترجمةً عمليةً لفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على تعزيز مرونة وكفاءة الجهات الحكومية، وضمان تحقيق أعلى معدلات التميز برفدها بشكل دائم بقيادات وطنية شابة مؤهلة بالمعارف والعلوم الحديثة المتطورة.

أحمد بن محمد
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
محمد بن راشد
مجلس دبي للإعلام
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