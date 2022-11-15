«أبوظبي التقني» ينظم منتدى الطيران ومعرض الطائرات المسيرة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والمتخصصة، نظم «بوليتكنيك أبوظبي» فرع العين، منتدى الطيران للتعليم التقني 2022.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»: إن هذا المنتدى المتخصص يأتي ضمن إستراتيجية «أبوظبي التقني» التي يتم من خلالها ربط مخرجات «بوليتكنيك أبوظبي» في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، ونظم المعلومات، وغيرها من التخصصات الهامة، مع متطلبات واحتياجات رؤية أبوظبي 2030، معرباً عن فخره بتميز معرض مشروعات التخرج لطلبة الطيران في بوليتكنك أبوظبي فرع العين والذي نجح الطلبة خلاله في استعراض عديد من النماذج المبتكرة، والتي من بينها مجسمات الطائرات المجنحة، والطائرات المسيرة، ونظام الهبوط، ونظم محاكاة الطيران، وصناعة الطائرات ثلاثية الأبعاد.