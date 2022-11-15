بلدية أبوظبي تنظم السوق المجتمعي للأهالي في حديقة ربدان

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعاليات السوق المجتمعي للأهالي، والتي تستمر لمدة 10 أيام متتالية حتى 20 نوفمبر الجاري في حديقة ربدان، بهدف تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التميز والإبداع في إنشاء وتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، وتعزيز التواجد البلدي وتفعيل المرافق البلدية وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومستشفى برجيل، وعدد من المدارس، وشركة طموح. شارك في الفعالية وساهم في إنجاحها كل من الشركاء الاستراتيجيين: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مركز برجيل دارك، مركز برجيل هوم كير، مياه العين - شركة أغذية، مركز ويل هيلث ورش وهدايا، شركة طموح، ناشيونال أكواريوم أبوظبي ،UFC GYM ، فندق نوفتيل،Air minimax . وضم السوق 20 كشكاً تم خلالها عرض منتجات مشاريع عدد من أهالي نطاق مركز بلدية مدينة زايد، كما شهدت الفعاليات تنظيم العديد من الورش المتنوعة المناسبة لكافة الأعمار، منها الثقافية والصحية والمتعلقة باللياقة البدنية.