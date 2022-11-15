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«أبوظبي الإسلامي» يعزز جهوده للتوطين

«أبوظبي الإسلامي» يعزز جهوده للتوطين
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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 يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي في معرض «توظيف» لعام 2022، كراعٍ بلاتيني للحدث، حيث يلعب المصرف دوراً أساسياً في تطوير وتدريب المواهب الوطنية الإماراتية. ويُعد معرض «توظيف» حدثاً رائداً للتوظيف، تم تصميمه لمساعدة مواطني الدّولة في العثور على فرص عمل أفضل أو الانطلاق في مسيرتهم المهنية. وتأتي مشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي في المعرض متماشية مع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحفيز جهود التوطين على مستوى قطاع الخدمات المالية وتأكيد التزامه بتمكين المواهب الإماراتية الشابة. ولطالما كان توظيف وتطوير وتعزيز المواهب الوطنية في دولة الإمارات، في صميم إستراتيجية الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. وكان المصرف قد وظّف نحو 320 مواطناً خلال عام 2022 في مناصب مختلفة، من بينها مناصب في الإدارة العليا. وأثمرت حملة التوظيف عن رفع نسبة التوطين في المصرف إلى 45%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي، ودليل على التزام المصرف باستيعاب المزيد من المواهب الإماراتية ضمن قواه العاملة.
وقالت بشرى الشحي، رئيس الموارد البشرية لمصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم وتنمية المواهب الشابة الإماراتية مع بداية دخولهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الموظفين المحترفين الذين يسعون إلى تحقيق التقدم وتوسيع آفاقهم المهنية. وما زلنا نسعى للبحث عن أفضل المواهب الإماراتية للانضمام إلى المصرف، وندرك أهمية رعايتهم ومساندتهم بالنسبة لتنمية وتطور مجتمعنا. 

مصرف أبوظبي الإسلامي
توظيف
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