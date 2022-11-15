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«المصرف المركزي» يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير القطاع المالي

«المصرف المركزي» يعزز مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير القطاع المالي
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في فعاليات الدورة السادسة عشر من معرض «توظيف»، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك في إطار التزامه بتحقيق أهداف واستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة، وتعزيز دور الكوادر الوطنية في رسم مستقبل القطاع المالي، وحرصه على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني لتمكين الموارد البشرية الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، من خلال تشجيع الكوادر الإماراتية على النمو والتقدم، والارتقاء بمساراتهم المهنية وتطوير خبراتهم في ظل تطور القطاع، كما يحرص على توفير فرص عمل وظيفية مميزة عبر مجموعة من الاختصاصات في الإدارات الأساسية والمساندة، مع التركيز بشكل أساسي على استقطاب الكفاءات، التي من شأنها أن تساهم في دعم رؤية وأهداف المصرف المركزي ليكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً.  ويوفر المصرف المركزي بيئة عمل داعمة للابتكار والمرونة، مع تقديم مجالات واسعة للتطوير المهني المستمر للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية. 
بهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يُعد التوطين في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود والمبادرات المختلفة لجذب المزيد من المواهب والكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو والتطوير في مستقبل أفضل للقطاع المالي والتأميني في الدولة».

مصرف الإمارات المركزي
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معرض توظيف
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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