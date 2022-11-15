45 جهة حكومية وخاصة في «توظيف أبوظبي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

شهد اليوم الثاني من معرض «توظيف أبوظبي 2022»، الذي انطلقت أعماله أمس الأول، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حضوراً لافتاً من المواطنين الباحثين عن وظائف وفرص عمل، تجاوز 20 ألف مواطن ومواطنة، وذلك بحسب فادي حرب مدير الفعاليات في «إنفورما» الشرق الأوسط «الشركة منظمة المعرض»، حيث بلغ تسجيل الحضور لفعاليات المعرض ما يزيد على 20 ألف مواطن ومواطنة، معرباً عن سعادته؛ نظراً لزيادة أعداد جهات العمل المشاركة في المعرض التي بلغت 45 جهة حكومية وخاصة، الأمر الذي ساهم في رفع نسب التوطين في العمل خلال الفترة الحالية.

قال أكرم فاروق من موقع «بيت كوم» للتوظيف: إن الموقع يعتبر الرقم واحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى وجود 47 مليون سيرة ذاتية على موقع «بيت كوم» للتوظيف، حيث نقدم خدماتنا لأكثر من 40 ألف شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أن مهمتهم تقوم على مساعدة الكوادر المواطنة في تحميل التطبيق الذكي، ليتمكنوا من البحث عن الوظيفة التي يرغبون بها عبر موقع «بيت كوم» للتوظيف، مما يسهم في زيادة الفرصة في البحث عن فرص عمل وظيفية داخل دولة الإمارات.

وتابع: نختلف عن بقية متصفحي الوظائف والمنافسين؛ وذلك لأنه يوجد لدينا «فلتر» للجنسية، مما يسهم في مساعدة الشركات في البحث عن الباحث عن الوظيفة، لافتاً إلى أن الشركات الحكومية تفضل استخدام موقع «بيت كوم» للتوظيف لكونها تريد كوادر وطنية للعمل بها. ودعا أكرم الباحثين لتحميل التطبيق، وذلك لمشاركة الموظفين الباحثين عن عمل.

بدوره، قال أجيت نائب الرئيس المساعد في «نوكري جلف»: يعتبر موقع «نوكري جلف» خياراً رئيسياً لمئات الآلاف من الشركات وأرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل المواهب والكفاءات في المجالات كافة في الإمارات، مشيراً إلى أن الموقع يعتبر من أفضل مواقع للبحث عن وظيفة على مستوى الخليج، حيث توجد لدينا معلومات عن توافر ما يزيد على 35 ألف وظيفة للباحثين عن فرصة عمل، لافتاً إلى أنهم يعملون بمختلف الشركات والقطاعات، مثل قطاع النفط والغاز والبنوك والرعاية الصحية والتأمين وشركات الإنشاءات.

وأضاف: نحن هنا لمساعدة الشباب والشابات الباحثين عن فرص العمل التي يحلمون بها، مشيراً إلى وجود أكثر من 300 شركة تبحث عن كوادر مواطنة لتعيينهم لديها، داعياً زوار المعرض من الباحثين والباحثات عن عمل إلى القيام بتنزيل التطبيق الخاص بموقع «نوكري جلف» سواء عبر نظام «IOS» أو من خلال تطبيق الشركة المتوافر في «الآندرويد»، وتابع: أدعو الباحثين عن عمل للتقدم إلى مختلف الوظائف التي يرغبون بها دون تردد.

الجدير بالذكر أن موقع «نوكري جلف» يعتبر أحد أفضل تطبيقات البحث عن الوظائف في الخليج. في الواقع، نحن من بين أفضل الخيارات للباحثين عن عمل. أكثر من مليون مستخدم «آندرويد» يعتمدون على تطبيق «نوكري جلف» للعثور على أفضل الفرص الوظيفية. وطرح جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في معرض توظيف أبوظبي 2022، مجموعة من فرص العمل والتدريب للمواطنين من زوار المعرض.

تنمية المواهب

شاركت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» في معرض «توظيف أبوظبي 2022»، لتعزيز جهود الشركة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، لدعم نمو المواهب الوطنية وإعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالیة. وسیقوم فریق وطني في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» بتقديم مبادرات الشركة التي تهدف إلى تنمية المواهب الوطنية وتمكينها. وتشمل المبادرات «برنامج وطني»، وهو برنامج تنمية المواهب الوطنية في الإمارات العربية المتحدة التابع لـ«بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وبرنامج تبادل المواهب المستدام، وهو برنامج تبادل مدته 6 أشهر يقدم لموظفي القطاعين العام والخاص من جمیع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، برامج التدريب والتأهيل التابعة لأكاديمية بي «دبليو سي الشرق الأوسط» والتي تستهدف رعاية وتنمية مهارات الشباب من المواطنين.