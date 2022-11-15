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تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية

الضباب على أبوظبي
16 نوفمبر 2022 00:30

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن الرؤية يمكن "انعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية وذلك من الساعة 02:00 وحتى الساعة 09:00 الأربعاء 16/11/2022.. الأربعاء 16/11/2022".

بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من "السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

ودعتهم إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرؤية الأفقية
الضباب
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