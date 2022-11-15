سلطان بن أحمد القاسمي يزور الكونغرس العالمي للإعلام

الشارقة (وام)



أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية تنظيم المؤتمرات الإعلامية التي يشارك بها المتخصصون من الجهات العالمية والإقليمية والمحلية والخبراء والباحثين بكافة مجالات الإعلام تحت سقف واحد لمناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات هادفة لهذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس فعاليات النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر الحالي.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام الذي يتناول موضوعات مهمة تتعلق بقطاع الإعلام من جوانب متعددة وذلك للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي وتسليط الضوء على تأثيراته واستكشاف فرصه المستقبلية وتعزيز الشراكات الإعلامية بين المؤسسات.

وأشار سموه إلى حرص الشارقة على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمناسبات التي تعزز من حضورها خلاله، وتبرز أهم الجهود والمبادرات التي تعمل عليها وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لجعل الإعلام بكافة عناصره أداةً بناءة في خدمة المجتمع ونشر العلم والمعرفة.

وزار سموه منصات الجهات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام، حيث زار منصة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الذي يشارك بـ7 برامج ومبادرات، واستمع سموه إلى شرح وافٍ عن المشاركة في الكونغرس، والتي تهدف إلى نقل التجربة الإعلامية لإمارة الشارقة ومبادراتها المتعلقة بقطاعي الإعلام والاتصال الحكومي، وتعزيز وبناء علاقات وشراكات جديدة في ظل المشاركة الواسعة للجهات الإعلامية المحلية والعالمية، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات الإعلامية العالمية، والتعرف على آخر تطورات صناعة الإعلام.

كما زار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام منصة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتجول في أقسام المنصة التي تضم استديوهات التلفزيون والإذاعة، واطلع على جهود الهيئة في التغطيات الإعلامية وإجراء اللقاءات التي تُبرز أهمية التجمع الإعلامي العالمي، وتضع متابعيها في قلب الحدث عبر أبرز المستجدات والتوصيات والجلسات النقاشية التي تطرح في الكونغرس العالمي للإعلام.

وعرج سموه على منصة مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مطلعاً على مشاركتهم في المؤتمر، ومتعرفاً على الخدمات المتنوعة التي تقدمها المدينة للإعلاميين والشركات من حيث تصوير الأفلام السينمائية وتوفير المواقع الخاصة بالتصوير واستعراض التجارب التي تمت خلال الفترة السابقة في مجال الإنتاج الفني، إضافة إلى توفير المساحات للجهات الإعلامية لاستقطاب كبرى الشركات في مجال الإنتاج الفني الإعلامي.