وزيرة الإعلام في زيمبابوي: الكونجرس العالمي للإعلام ملتقى للمبدعين

أبوظبي (وام)

أكدت معالي مونيكا موتسفانجوا، وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة في جمهورية زيمبابوي، أن صناعة الإعلام باتت اليوم محركاً رئيساً للتنمية المستدامة في المجتمعات. وقالت معاليها - بمناسبة انطلاق أعمال الكونجرس العالمي للإعلام اليوم - إن الكونجرس بما يضمه من كوكبة من المبدعين والمختصين والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم يوفر منصة مهمة وثرية لاستشراف مستقبل هذه الصناعة الواعدة والعمل معاً من أجل تعزيزها وتطويرها بشكل مستمر. وأضافت: «أتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على دعوتنا للمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام، فهذا الحدث الدولي البارز يمنحنا فرصة ثمينة من أجل بلورة علاقات بناءة مثمرة ومستدامة مع مؤثرين وفاعلين في قطاع صناعة الإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وتابعت: «شعار زيمبابوي بقيادة فخامة الرئيس ايمرسون منانغاغوا هو «لن نترك أحداً خلف الركب»، ونحن نرى في الكونجرس العالمي للإعلام منارة عالمية مهمة نستعرض خلالها رؤيتنا للمستقبل وتطلعاتنا التنموية، كما يشكل الكونجرس أيضاً فرصة من أجل تعزيز التسامح والتعايش وترسيخ هذه القيم التي نؤمن بأهميتها من أجل تعزيز الوحدة في مجتمعنا والعمل يداً بيد من أجل الازدهار والتقدم والنمو». وأوضحت أن الكونجرس العالمي للإعلام يشكل أيضاً منصة للتعلم والعمل المشترك في مواجهة التحديات الحالية، والتعرف على رؤية الأجيال القادمة للمستقبل، فهذه الأجيال أصبحت تمتلك أدوات تكنولوجية عديدة، ولم يعد الأمر يقتصر بالنسبة لها على مشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف، وإنما تتطلع إلى حاضنة جديدة ومبتكرة لنقل المعلومة يجب علينا أن نعمل من أجل توفيرها لهم. وأضافت معاليها: «في هذا الصدد نرى أن الإعلام التقليدي يواجه تحديات عديدة ويعاني من أجل البقاء، ويتيح لنا الكونجرس العالمي للإعلام الفرصة من أجل التباحث في هذا الأمر الحيوي وتبادل الآراء والقيام بما يشبه العصف الذهني من أجل حماية صناعة الإعلام في العالم وبلورة رؤية استشرافية لتطويرها وتعزيزها».

وعن رؤيتها للاستثمار في قطاع الإعلام وما يرتبط به من صناعات، قالت معاليها: «نؤمن بأهمية تعزيز الاستثمار في قطاع الإعلام وتطوير عملية نقل المعلومة للمشاهدين، فتقدم الأمم بات مرتبطاً بشكل كبير بمدى قدرتها على تطويع التكنولوجيا في مساراتها التنموية والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لترسيخ دعائم صناعة إعلامية متطورة ومتجددة ومربحة». وأعربت معاليها عن إعجابها وتقديرها الشديدين للنمو الذي يشهده قطاع الإعلام في دولة الإمارات التي أصبحت تمتلك منظومة إعلامية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، واليوم نحن في زيمبابوي نتطلع إلى تعزيز قطاعنا الإعلامي أيضاً، فعلى سبيل المثال خلال السنوات الأربع الماضية منحنا تراخيص للعديد من الشركات الإعلامية والقنوات التليفزيونية انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي والمهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات».