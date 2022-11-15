193 شركة من 42 دولة في المعرض المصاحب لـ«الكونغرس العالمي للإعلام»

هالة الخياط ومنى الحمودي، ووام (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، انطلقت فعاليات المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام بدورته الأولى، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة. يشارك في المعرض عدد من الأجنحة الوطنية، إلى جانب أكثر من 193 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 42 دولة من أنحاء العالم، علاوة على نحو 8000 من المشترين العالميين.

يوفر المعرض المصاحب فرصة للاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإعلام والقطاعات الثقافية على اختلافها. يعد المعرض الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إحدى الفعاليات الرئيسية للكونغرس، والذي يوفر الفرصة المثلى لمختلف الجهات التجارية المعنية من جميع أنحاء المنطقة للاجتماع وتبادل الخبرات ومزاولة أنشطته في ظل ما يحظى به الحدث الكبير من اهتمام محلي وإقليمي ودولي. ويشكل المعرض منصة مؤثرة في قطاع الإعلام عبر تركيزه على أهمية تكامل البنية التحتية الرقمية للقطاع إلى جانب إتاحته الفرصة أمام الشركات الناشئة لدخول منطقة الشرق الأوسط وعرض منتجاتها وخدماتها، بما فيها خدمات البثّ وإنتاج المحتوى والتقنيات والمعدات والأجهزة الحديثة المستخدمة في هذا الشأن، إضافة إلى كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها في ظل تأثيرها الكبير الذي أظهرته خلال السنوات الأخيرة. ويتيح المعرض للمشاركين والزوار الفرصة للتعرف على أهم الفرص في أسواق منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مقومات البنية التحتية الرقمية وبيئة العمل الإعلامية في دولة الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، وما تتميز به من تسهيلات ومرونة وتنافسية عالية واحترافية. ويمنح الكونغرس العالمي للإعلام، بصورة عامة، الشركات الناشئة في السوق الإقليمية بوابة مثالية لدخول منطقة الشرق الأوسط ولقاء أبرز الأطراف إقليمياً وعالمياً، والتباحث حول أحدث الابتكارات واستقطابها لدولة الإمارات. ويركز «الكونغرس العالمي للإعلام 2022» على عدد من المحاور والموضوعات والقضايا الرئيسية، من بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

14 شركة عالمية في «منصة الابتكار»

شهدت منصة الابتكار التي تضمنتها أعمال الكونغرس، مشاركة 14 شركة عالمية متخصصة في إنتاج المحتوى الإعلامي.

وقال لوسيان وول، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «THE LABZ» المتخصصة في إنشاء تجارب ويب تفاعلية، إن الكونغرس العالمي للإعلام يتيح لهم التعريف بالمنتجات التي لديهم، وتحقيق الانتشار على مستوى الدول العربية، لا سيما وأن الفعالية تجمع العديد من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة.

وأوضح أن The Labz يتيح الجمع بين أفضل الميزات والقدرات الرقمية في مكان واحد، بحيث لا يكون إبداعك محدوداً أبداً، ويتم تعظيم عائد الاستثمار الخاص بك.

وأشار إلى أن المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام ستتيح لهم الوجود في العالم العربي وافتتاح مقر للشركة في دولة الإمارات لأهميتها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت شايان إيجاز، مدير نجاح العميل في شركة «ripple impact» المتخصصة في مساعدة العميل في وضع الاستراتيجيات الإعلامية والعلامة التجارية، أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الإعلام العالمي إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها لأصحاب المشاريع الجديدة.

وقالت إن معظم رواد الأعمال يفشلون لأنهم لا يمتلكون الاستراتيجية المناسبة أو الفريق المناسب لتسريع رؤيتهم، ومن خلال تعاونهم مع «ripple impact» يمكنهم تسويق العلامة التجارية الخاصة بهم، وتعزيز رؤيتهم للنجاح.

وشاركت في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام وكالة rubtly للأنباء، وهي وكالة أنباء دولية حائزة جوائز تقدم محتوى إخبارياً مرئياً وأرشيفاً في الوقت الفعلي لجميع الوسائط، من شبكات البث الكبيرة والصغيرة إلى مزودي المحتوى عبر «الإنترنت»، بما في ذلك منصات البث والمنصات الرقمية والمتنقلة.

وقال دينيس انتيبوف، مسؤول العلاقات العامة في وكالة rubtly للأنباء، إن مهمة الوكالة هي تقديم وجهة نظر أكثر جرأة وأعمق من الأرقام الراسخة في سوق الأخبار، وتقديم رؤية استشرافية لمحتوى يتم إعداده بطلب من الجهات الإعلامية.

ولفت إلى أن الوكالة تسعى جاهدة لإنتاج المزيد من المحتوى الذي تريده من خلال التفاعل، وباستخدام أفضل الموارد والتقنيات لنقدم أحدث القصص العاجلة والتغطية الأكثر احترافية.

وقال أنتيبوف «يتكون فريق Ruptly الإخباري من خبراء في مجال الإعلام والصحفيين في غرفة الأخبار والمنتجين في الميدان من الموهوبين ومن مختلف دول العالم».

حضور لافت لأحدث تقنيات عالم الاتصال والتواصل

حرصت الجهات المشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام على استعراض أحدث تقنيات عالم الاتصال والتواصل والإنتاج الإعلامي، باعتباره منصة للاستفادة من التجارب والاطلاع على أحدث التطورات في الصناعة الإعلامية الرقمية، فضلاً عن تعزيز المزيد من فرص التعاون والشراكة لتقديم حلول نوعية تسهم في تطوير مجال الاتصال الذي يشهد تغييرات واسعة وسريعة. وخلال مشاركتها في الكونغرس العالمي للإعلام، استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تجربة رسم الكاريكاتير الافتراضية، والتي شهدت مشاركة واسعة من زوار الكونغرس، حيث أوضحت شهد المهيدب أن تجربة الرسم الافتراضي تعتبر ترجمة لمشروع اقتصاد المستقلين الذي يستفيد من الاتصالات السريعة والتطور في عالم الاتصال. وقالت «مع انتشار قنوات الاتصال الاجتماعي في العالم، ظهرت ظاهرة اقتصاد المستقلين والتي يتم فيها الاستفادة من البنى التحتية الرقمية، وهو الأمر الذي تتمتع به دولة الإمارات بشكل كبير».

وأشارت إلى عرض «الهيئة» تجربة رسم الكاريكاتير الافتراضية والتي يوجد فيها رسام من دولة ما ويقوم برسم الموجودين في دولة أخرى، وذلك عبر تقنيات الاتصال خلال دقائق معدودة.

واستعرضت شركة «أدفانس ميديا» أحدث تقنيات الواقع الافتراضي في مجال الإنتاج والإخراج، وهي تقنية «اكس آر» والتي تختلف في عملها عن إنتاج الفيديو التقليدي، وذلك من خلال استخدام خلفيات افتراضية بتقنية الفيديو، ما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والمساحات واستخدام إضاءة، وتقدم ميزة الجمع بين الواقع الحقيقي والافتراضي.

كما تستخدم التقنية نظاماً بسيطاً غير معقد في الإنتاج وكاميرات وخلفيات فيديو ونظام التتبع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع عملية الإنتاج بدءاً من التصوير لحين الوصول لمرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك يمكن للنظام توفير نظام التصوير 360 درجة بخلفيات فيديو.

وعرض المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال مشاركته في الكونغرس العالمي للإعلام، منصة الإعلام الذكي، وهي مبادرة أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بهدف توحيد العمل الإعلامي للدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال المركز الإعلامي الذي هو عبارة عن مكتبة إلكترونية يتم فيها تخزين الصور والفيديوهات وملفات الصوت والشعارات والوثائق الخاصة بالدائرة. وتضم المنصة الناشر الإعلامي الذي يتم من خلاله إرسال الأخبار الصحفية الخاصة بالدائرة إلى الجهات الإعلامية المختلفة بخطوات بسيطة وميسرة، ويحوي هذا القسم قائمة بأسماء أكثر من 1100 جهة إعلامية، وما يقارب من بيانات 2000 إعلامي، ما يسمح للدائرة باختيار عدد الإعلاميين المراد إرسال الأخبار الصحفية لهم. وتتمير طريقة إرسال الأخبار الصحفية عن طريق الناشر الإعلامي عن الطريقة التقليدية بعدد من الميزات، أهمها تتبع الأخبار ومعرفة عدد الإعلاميين الذي وصلهم البريد الإلكتروني ومن قام منهم بفتح البريد ومن قام منهم بتحميل المواد الإعلامية المرفقة للبريد، ما يعطي مؤشراً للدائرة عن الجهة الإعلامية التي ستقوم بنشر الخبر، كما يمكن للمستخدم، عمل جدولة للخبر ليتم إرساله تلقائياً في وقت لاحق، هذا بالإضافة إلى أرشفة الأخبار المرسلة وعمل التقارير.

أول مذيع «ميتافيرسي»

شهد الكونغرس العالمي للإعلامي حواراً تفاعلياً قدمه أول مذيع «ميتافيرسي» مع محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«الكونغرس»، وذلك باستخدام تقنيات تجمع بين الواقع المادي والافتراضي المعزز. وطل المذيع الافتراضي «حمد» عبر عالم «الميتافيرس» خلال اللقاء، قائلاً: «لطالما حلمت فيما مضى الجمع بين العالمين المادي والافتراضي وإجراء حوار استراتيجي.. يسرني كأول محاور ميتافيرسي التعرف أكثر على الكونغرس العالمي للإعلام بحواري التفاعلي مع محمد جلال الريسي».

نائب رئيس سيشل: حدث كبير وفرصة مهمة لتبادل الخبرات بين جميع وسائل الإعلام

أكد معالي أحمد عفيف، نائب رئيس جمهورية سيشل، أن الكونغرس العالمي للإعلام، يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين جميع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، بجانب وكالات أنباء العالم، فضلاً عن تلاقي مزودي الخدمات والشركات التكنولوجية ذات الاختصاص، بهدف تطوير القطاع، معرباً عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الكونغرس.

وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في الكونغرس العالمي للإعلام، إلى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الإعلامي الكبير في كيفية دمج وسائل الإعلام التقليدية مع المنصات الحديثة، للعمل بشكل فعال داخل المجتمعات، من أجل نقل وتوفير المعلومات ووجهات النظر بصورة صحيحة، مؤكداً أن الإعلام يمثل قطاعاً مهماً وقوة مؤثرة في جميع بلدان العالم.

ولفت معاليه، إلى ضرورة الاستثمار في تطوير القطاع الإعلامي من خلال تثقيف الجمهور أولاً بأهمية دور وسائل الإعلام، علاوة على تدريب المزيد من الكفاءات الشابة، من أجل تزويد الجمهور المستهدف بما يريده.

وأثنى معاليه على الرسائل التي طرحتها معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال كلمتها بالكونغرس العالمي للإعلام حول أهمية دور الشباب في دولة الإمارات.

وقال نائب رئيس جمهورية سيشل، إن الدمج بين تدريب الكفاءات الإعلامية الوطنية والاستثمار في القطاع التكنولوجي المتعلق بالوسائل الإعلامية الحديثة، يمثل الطريقة الصحيحة من أجل تطوير المنظومة الإعلامية وتوعية الجمهور المستهدف، ونقل الصورة الإيجابية عن طريق تزويده بمحتوى يليق بالمجتمعات في ظل التحديات المعاصرة.

«حكماء المسلمين» يشارك

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاصٍّ في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي ينعقدُ في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الكونغرس العالمي للإعلام، من خلال استعراض أهم الأنشطة والفعاليات التي ينظِّمها أو يشارك في صناعتها وإصداراته المتنوِّعة باعتباره هيئةً دوليةً مستقلةً، يرأسها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وتُعنَى بتعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتَّمييز، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

منى المري: الإمارات تُصدِّر المبادرات الملهمة إلى العالم

أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مستقبل قطاع الإعلام يحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات وله تأثير مهم، كما أن التعليم يعد من الركائز الرئيسية لتأسيس الشباب في الدولة وإعداد جيل مثقف وواعٍ، وقالت إن الدول المستقبلية تديرها قيادة ذات رؤية مستقبلية مثل الإمارات.

وأضافت، خلال مشاركتها بجلسة «الاستثمار في المهارات الإبداعية لشباب اليوم لإعدادهم للعمل في إعلام الغد»، على هامش جلسات اليوم الأول لمنتدى الكونغرس الإعلامي العالمي، أمس، أن الإمارات تستثمر في قطاعات المستقبل والذي يبدأ بالإنسان؛ لذا كانت المبادرات الرائدة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة؛ وتهدف تلك المبادرات والبرامج الوطنية لتدريب الإعلاميين من أجل خلق فرص واعدة لكفاءات شابة جديدة، مؤكدة أن مبادرات الإمارات الملهمة عالمية وإقليمية على مستوى الوطن العربي وليست محلياً فقط.

وأشارت نائب رئيس مجلس دبي للإعلام، إلى أهمية إيصال المعلومة عن طريق التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من إمكاناتها للمساعدة في صقل مهارات الشباب الذي أضحى يستقبل المعلومة عبر هاتفه الجوال، داعية إلى ضرورة تدريس المواد التي تساعد على فهم خوارزميات منصات «السوشيال ميديا» وبث محتوى مؤثر يفيد المجتمع، وكيفية إيصاله إلى الجمهور المستهدف.

وأردفت أن التحول الرقمي ضروري ومرحلة مهمة للريادة، وهو ما اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة إليه مبكراً، مؤكدة دور المسؤولين في مساعدة الشباب في كل القطاعات وتوجيههم.

رأس الخيمة تسلط الضوء على ميزاتها التنافسية

استقطب جناح رأس الخيمة في الكونغرس العالمي للإعلام، الزوار والمشاركين للتعرف على ميزات الإمارة التنافسية، وأبرز مبادراتها وإنجازاتها في ظل النهضة التنموية التي تشهدها، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويمثل رأس الخيمة كل من المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وشركة مرجان، حيث تسلط مؤسسات الإمارة الضوء على مقوماتها الاستراتيجية التي جعلت منها الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستكشاف في المنطقة والعالم، وتعقد عدداً من الاجتماعات لبحث فرص تطوير شراكات استراتيجية تواكب التطورات الهائلة التي تشهدها صناعة الإعلام والمحتوى في الإمارة، فضلاً عن تقديم تجربة رأس الخيمة في إيصال رسالتها للجمهور المحلي والعالمي. وشاركت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، في جلسة حوارية بعنوان «الواجهة التفاعلية المتغيرة للاتصال الحكومي». وقالت «نعيش في عالم متسارع متغير، نتفاعل مع جمهور غالبيته من شريحة الشباب في منطقتنا، علينا مخاطبتهم بلغتهم وباستخدام أدواتهم الاتصالية عبر مختلف المنصات. ينبغي على الحكومات إيجاد حلول مبتكرة تواكب تطورات العصر الرقمي، وتكون قادرة على إيصال رسالتها الإعلامية بسرعة، مع ضمان المصداقية والشفافية». وأضافت أن المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يوظف التكنولوجيا الرقمية للتواصل بكفاءة ومرونة مع الجمهور. كما يشارك رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في جلسة حوارية في اليوم الثاني بعنوان «دور المناطق الإعلامية في صناعة مستقبل الإعلام».