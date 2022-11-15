وكالة أنباء الإمارات تطلق نظام «وام الإخباري» الرقمي

أبوظبي (وام)

أطلقت وكالة أنباء الإمارات نظام «وام الإخباري» الرقمي المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

حضر الإطلاق، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جلال الريسي مدير عام الوكالة رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، والمهندس أحمد حسن الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الوكالة، وعبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في الوكالة، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.

وقال محمد جلال الريسي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وكالة أنباء الإمارات (وام) على توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات إعلامية رقمية استباقية تعتمد على أحدث تقنيات العمل الإخباري في مجال النشر الصحفي والتغطيات الإعلامية وفق أعلى المعايير العالمية». وأضاف أن إطلاق نظام «وام الإخباري» الرقمي يأتي ضمن عملية التطوير المستمرة التي تشهدها وكالة أنباء الإمارات في مختلف قطاعاتها وتقديمها لخدماتها الإعلامية بـ 19 لغة لتصل إلى جميع قارات العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، ومواصلة التطوير لبناء نموذج إعلامي مستدام قائم على الإبداع والابتكار ضمن منظومة إعلامية متطورة ترسخ مكانة الإمارات وجهة إعلامية عالمية رائدة.

وذكر أن نظام «وام الإخباري» الرقمي الأول من نوعه في المنطقة الذي تمت برمجته وتطويره بسواعد وطنية متبعاً أفضل الممارسات الإعلامية العالمية، موضحاً أن النظام الجديد يوفر أجندة صحفية متكاملة لكل الأحداث والمناسبات، ما يتيح تنظيم خطط العمل اليومي بالشكل الأمثل، إضافة إلى تنسيق جهود وعمليات التغطية الإعلامية، بتوفير أجندة موحدة للمساعدة في بث الأخبار لأكبر عدد من المستفيدين ضمن حدود جغرافية محددة.

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن الحمادي: إن نظام «وام الإخباري»، النظام الرقمي الجديد، يمثل بوابة ذكية متكاملة تعمل على تسهيل تدفق المعلومات وإدارتها وإنجاز التغطيات الإعلامية المتنوعة حتى وصولها إلى وسائل الإعلام بشتى مجالاتها، مستهدفاً سرعة إنجاز العمل الصحفي، إلى جانب توفيره لحلول رقمية متطورة وتوظيف أحدث التقنيات البرمجية بشكل مبتكر ومتكامل ومستمر، بما يحافظ على سرية البيانات وسلامتها اعتماداً على أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات.

خواص ومعايير بمقاييس عالمية

يوفر نظام «وام الإخباري» خاصية قياس مستوى الجودة، بما يتناسب مع المعايير والمقاييس العالمية المعتمدة، وكذلك التعرف الذكي على الصور والفيديوهات، ما يعمل على إثراء المواد الإعلامية ببيانات دقيقة، إضافة إلى إدارة التنبيهات وإدارة التغطيات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والقدرة على جدولتها وربطها بالمعدات التخصصية لها، وتخطيط وتنفيذ وتحديد إطار زمني لها، مع مراقبة المستجدات التي تطرأ عليها، فضلاً عن إدارة التحرير من خلال القدرة على إنشاء وتحرير الأخبار النصية والمرئية بعناصرها الخمسة كافة «النصية والمصورة والصوتية والفيديو، وكذلك محتوى منصات التواصل الاجتماعي».